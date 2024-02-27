Nazilli, Ereğli, Edremit, Fethiye... TÜİK il olması beklenen 25 ilçeyi açıkladı: '8 kriter' ayrıntısı...

8 KRİTER AYRINTISI

Yapılan çalışmaya göre il olmak için, ilçenin nüfusunun en az 100 bin ve il merkezine de en az 30 kilometre uzaklıkta olması gibi 8 kriter bulunuyor.

Mevcut şehirleşme, ulaşım durumu, hinterlant, ekonomik çeşitliliği ve eğitim durumu da il olabilmek için kriterler arasında.