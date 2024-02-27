Nazilli, Ereğli, Edremit, Fethiye... TÜİK il olması beklenen 25 ilçeyi açıkladı: '8 kriter' ayrıntısı...

cumhuriyet.com.tr
27 Şubat 2024 Salı, 11:23
Nazilli, Ereğli, Edremit, Fethiye... TÜİK il olması beklenen 25 ilçeyi açıkladı: '8 kriter' ayrıntısı...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Türkiye'deki il ve ilçelerle ilgili kritik raporunu açıkladı. 

Nazilli, Ereğli, Edremit, Fethiye... TÜİK il olması beklenen 25 ilçeyi açıkladı: '8 kriter' ayrıntısı...

TÜİK verilerine göre  Antalya, Mersin, Van, Muğla, Bursa, Adana, Ankara, Balıkesir, Diyarbakır ve diğer şehirlerde bulunan 25 ilçe il olmaya aday olarak görülüyor.

Nazilli, Ereğli, Edremit, Fethiye... TÜİK il olması beklenen 25 ilçeyi açıkladı: '8 kriter' ayrıntısı...

8 KRİTER AYRINTISI

Yapılan çalışmaya göre il olmak için, ilçenin nüfusunun en az 100 bin ve il merkezine de en az 30 kilometre uzaklıkta olması gibi 8 kriter bulunuyor.

Mevcut şehirleşme, ulaşım durumu, hinterlant, ekonomik çeşitliliği ve eğitim durumu da il olabilmek için kriterler arasında.

Nazilli, Ereğli, Edremit, Fethiye... TÜİK il olması beklenen 25 ilçeyi açıkladı: '8 kriter' ayrıntısı...

TÜİK verilerine göre bu kriterleri taşıyan ilçelerin listesi şöyle...

Nazilli, Ereğli, Edremit, Fethiye... TÜİK il olması beklenen 25 ilçeyi açıkladı: '8 kriter' ayrıntısı...

Kozan, Adana Nüfus: 129.985

Nazilli, Ereğli, Edremit, Fethiye... TÜİK il olması beklenen 25 ilçeyi açıkladı: '8 kriter' ayrıntısı...

Kahta, Adıyaman Nüfus: 120.378

Nazilli, Ereğli, Edremit, Fethiye... TÜİK il olması beklenen 25 ilçeyi açıkladı: '8 kriter' ayrıntısı...

Polatlı, Ankara Nüfus: 122.424

Nazilli, Ereğli, Edremit, Fethiye... TÜİK il olması beklenen 25 ilçeyi açıkladı: '8 kriter' ayrıntısı...

Bandırma, Balıkesir Nüfus: 149.469

Nazilli, Ereğli, Edremit, Fethiye... TÜİK il olması beklenen 25 ilçeyi açıkladı: '8 kriter' ayrıntısı...

Edremit, Balıkesir Nüfus: 121.437

Nazilli, Ereğli, Edremit, Fethiye... TÜİK il olması beklenen 25 ilçeyi açıkladı: '8 kriter' ayrıntısı...

Ergani, Diyarbakır Nüfus: 126.824

Nazilli, Ereğli, Edremit, Fethiye... TÜİK il olması beklenen 25 ilçeyi açıkladı: '8 kriter' ayrıntısı...

Yüksekova, Hakkari Nüfus: 112.826

Nazilli, Ereğli, Edremit, Fethiye... TÜİK il olması beklenen 25 ilçeyi açıkladı: '8 kriter' ayrıntısı...

Elbistan, Maraş Nüfus: 142.783

Nazilli, Ereğli, Edremit, Fethiye... TÜİK il olması beklenen 25 ilçeyi açıkladı: '8 kriter' ayrıntısı...

Lüleburgaz, Kırklareli Nüfus: 145.263

Nazilli, Ereğli, Edremit, Fethiye... TÜİK il olması beklenen 25 ilçeyi açıkladı: '8 kriter' ayrıntısı...

Ereğli, Konya Nüfus: 142.818

Nazilli, Ereğli, Edremit, Fethiye... TÜİK il olması beklenen 25 ilçeyi açıkladı: '8 kriter' ayrıntısı...

Midyat, Mardin Nüfus: 108.242

Nazilli, Ereğli, Edremit, Fethiye... TÜİK il olması beklenen 25 ilçeyi açıkladı: '8 kriter' ayrıntısı...

Ünye, Ordu Nüfus: 122,597

Nazilli, Ereğli, Edremit, Fethiye... TÜİK il olması beklenen 25 ilçeyi açıkladı: '8 kriter' ayrıntısı...

Cizre, Şırnak Nüfus: 133.908

Nazilli, Ereğli, Edremit, Fethiye... TÜİK il olması beklenen 25 ilçeyi açıkladı: '8 kriter' ayrıntısı...

Fethiye, Muğla Nüfus: 151.474

Nazilli, Ereğli, Edremit, Fethiye... TÜİK il olması beklenen 25 ilçeyi açıkladı: '8 kriter' ayrıntısı...

Nazilli, Aydın Nüfus: 153.879

Nazilli, Ereğli, Edremit, Fethiye... TÜİK il olması beklenen 25 ilçeyi açıkladı: '8 kriter' ayrıntısı...

Akhisar, Manisa Nüfus: 166.129

Nazilli, Ereğli, Edremit, Fethiye... TÜİK il olması beklenen 25 ilçeyi açıkladı: '8 kriter' ayrıntısı...

Erciş, Van Nüfus: 173.203

Nazilli, Ereğli, Edremit, Fethiye... TÜİK il olması beklenen 25 ilçeyi açıkladı: '8 kriter' ayrıntısı...

Ereğli, Zonguldak Nüfus: 174.619

Nazilli, Ereğli, Edremit, Fethiye... TÜİK il olması beklenen 25 ilçeyi açıkladı: '8 kriter' ayrıntısı...

Manavgat, Antalya Nüfus: 224.664

Nazilli, Ereğli, Edremit, Fethiye... TÜİK il olması beklenen 25 ilçeyi açıkladı: '8 kriter' ayrıntısı...

İskenderun, Hatay Nüfus: 246.639

Nazilli, Ereğli, Edremit, Fethiye... TÜİK il olması beklenen 25 ilçeyi açıkladı: '8 kriter' ayrıntısı...

Siverek, Urfa Nüfus: 250.100

Nazilli, Ereğli, Edremit, Fethiye... TÜİK il olması beklenen 25 ilçeyi açıkladı: '8 kriter' ayrıntısı...

Çorlu, Tekirdağ Nüfus: 253.551

Nazilli, Ereğli, Edremit, Fethiye... TÜİK il olması beklenen 25 ilçeyi açıkladı: '8 kriter' ayrıntısı...

İnegöl, Bursa Nüfus: 255.032

Nazilli, Ereğli, Edremit, Fethiye... TÜİK il olması beklenen 25 ilçeyi açıkladı: '8 kriter' ayrıntısı...

Tarsus, Mersin Nüfus: 329.494

tüik il olacak ilçeler rapor

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