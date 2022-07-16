Nazmi Arıkan ve şoförünün ölümüne ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı

16 Temmuz 2022 Cumartesi, 09:05

Fen Bilimleri Eğitim Kurumları'nın kurucusu Nazmi Arıkan ile şoförü, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki çiftlik evinde bıçaklanarak öldürülmüş bulundu.



Arıkan ile şoförünün, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki çiftlik evinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında özel okul ve kurs işletmecisi Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya gözaltına alındı. Akçekaya'nın sorgusu sürerken, cinayete ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor.



Jandarma’nın soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, cinayetin işlendiği gece çiftlikte çalışan veterinerle birlikte saat 23.00’e kadar oturdu. Hayvanların sağlığını ve gelecek planlarını konuştular. Veteriner ile onu evine bırakacak olan şoför Şerif Eker, saat 23.00’te evden ayrıldı. Arıkan 15 dakika sonra telefonla şoförünü aradı. İkili arasında 30 saniyelik bir görüşme oldu. Tahminlere göre Arıkan, Ufuk Akçekaya’yı karşısında gördükten sonra şoförünü yardım istemek için aramıştı.

SIRTINDAN BIÇAKLAMIŞ

Hürriyet'ten Aziz Özen ve Eyüp Serbest'in haberine göre, Cesetler yan yana bulunduğunda Nazmi Arıkan’ın göğsünde, kolunda, boynunda ve kasık bölgesinde 42, şoförü Şerif Eker’in ise sırtında 38 bıçak yarası tespit edildi. Tahminlere göre katil Arıkan’ı öldürdükten sonra odada saklanmış, ona yardım etmek için üzerine eğilen Şerif Eker’i ise sırtından bıçaklamıştı. Korkunç Cinayet ertesi gün öğle saatlerinde çiftlik çalışanları Nazmi Arıkan ve Şerif Eker’e ulaşamayınca ortaya çıktı.

KAMERALAR PLANI BOZDU

Cinayet şüphelisi Ufuk Akçekaya cinayetten bir gün önce otobüsle Gelibolu’ya gelerek bir otelde konaklamıştı, kimse ile irtibat kurmadı. Ertesi gün taksi ile çiftliğe gitti. İki saat sonra yeniden aynı taksiyi çağırarak Gelibolu’ya döndü. Uzmanlara göre, çiftliğe gittiği taksinin şoförünün anlattıkları, cinayetten sonra çektiği video ve Gelibolu’ya kendi otomobili yerine otobüsle gelmesi bir cinayet planını ortaya koyuyordu. Planda, görünmemek için siyah kıyafetler seçmek de vardı ancak Ufuk Akçekaya birçok yerde güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Akçekaya zaten daha önce de Nazmi Arıkan’la sorunlar yaşamıştı. Bu da kendisini ilk şüpheli yapıyordu. Güvenlik kameralarından da Gelibolu’ya geldiği tespit edilince, bir cinayet planının çöktüğü değerlendirilmesi yapıldı. Çanakkale’den İstanbul’a gelen Jandarma ekipleri, olaydan 24 saat sonra Ufuk Akçekaya’yı Etiler’deki evinde gözaltına aldı.

KATİLİ GÖREN YOK

Arıkan’ın öldürülmesinin tüm köylüleri sarstığını söyleyen Karainebeyli Köyü Muhtarı Ali Yıldırım, çiftliğin köye 2 kilometre mesafesi olduğu için garip bir olayla karşılaşmadıklarını anlattı. Çiftliğin etrafında tel örgü olmadığını söyleyen Muhtar Ali Yıldırım, şöyle dedi: “Çiftlikte yaklaşık 10 kadar sürekli çalışan var. Nazmi Arıkan’ın kaldığı ev ile çalışanların kaldıkları evler arası da 300 metre mesafede. Oldukça büyük bir çiftlik. Köpekler de var ancak katil olarak gözaltına alınan kişi daha önce çiftliğe gelmiş. Köpekler onu tanıdığı için havlamadığını düşünüyorum. Katil anayolda taksiden indiği için farlarını da kimse görmemiş ve dikkat çekmemiş. Jandarmalar çevrede araştırma yapınca, çiftlikten anayola çıkan arazide 3 komando bıçağı kılıfı buldular. Bıçaklar yoktu. Bunları incelemek için götürdüler. Ayçiçek tarlasında da ayak izleri bulunmuş. Jandarma çok detaylı inceleme yapıp tüm delilleri toparladı"

'GELİBOLU'YA GELMEDİM’ YALANINI KAMERA BOZDU

Etiler’de gözaltına alındıktan sonra cinayet soruşturmasını yapan Çanakkale Jandarması’na teslim edilen Ufuk Akçekaya önceki gün keşif için cinayetlerin işlendiği çiftliğe götürüldü. Suçlamaları reddeden Ufuk Akçekaya, 7 ay kadar önce de geldiğini söyleyerek çiftlikteki binaları tarif etti. İlk ifadesinde cinayet sırasında Gelibolu’da olmadığını öne süren Ufuk Akçekaya, kameralardaki görüntüleri gösterildiğinde Gelibolu’da olduğunu kabul etti. Ancak cinayetleri kendisinin işlemediğini, çiftliğe geldiğinde iki kişiyi de ölü olarak bulduğunu ve korktuğu için kaçtığını öne sürdü.

TAKSİ ŞOFÖRÜ ANLATTI: ÇOK SAKİNDİ

Ufuk Akçekaya’yı cinayetin işlendiği çiftliğe götürüp getiren taksici Ayhan Kütükçüler şunları söyledi: “Benim numaramı internet üzerinden bularak ulaştı. Beni aradı. Eceabat’tan almamı istedi. Gelibolu minibüsüyle Eceabat’ın Kilitbahir kavşağından saat 20.00’de aldım. Üzerinde siyah bir tişört ve siyah bir pantolon vardı. Bir kol çantası taşıyordu. Sakindi. Daha önce de ilçeye geldiğini söyledi. Olay yerine gitmek istediğini söyledi. Bigalı, Kumköy ve Yolağzı’ndan sonra olayın olduğu Karainebey köyüne ulaştık. Köyü 1 kilometre geçtikten sonra hayvan çiftliğinin orada indi. 205 TL taksi ücretini verdi. Sabahtan ise Muğla’nın Bodrum ilçesine gitmek istediğini ne kadar tutacağını sordu. ‘4 bin 500 TL tutar’ dedim. Kabul etti, sabah onu Bodrum’a götürmek üzere sözleştik. Ben ayrıldım. Ancak gece tekrar aradı, 23.45’te yanına gittim. Bodrum’a değil, Gelibolu’ya gitmek istediğini söyledi. Saat 00.24’te Gelibolu garajına götürdüm. 520 TL tuttu. Cebinde 460 TL olduğunu söyledi. Helalleştik. Ayrıldı"