Niğde'nin ilçeleri! Niğde'nin kaç ilçesi var? Niğde'nin ilçe nüfusları kaç? Niğde'nin ilçe belediyeleri hangi partiden?
Türkiye nüfusu 2021 yılına göre toplam 84.680.273 olup, 42.428.101 erkek ve 42.252.172 kadından oluşmaktadır. Niğde'nin nüfusu 2021 yılına göre 363.725'tir. Niğde'nin trafik plaka numarası 51, alan kodu ise 0388'dir.
Niğde'nin 5 ilçesi vardır.
Niğde'nin ilçeleri: Altunhisar, Bor, Çamardı, Çiftlik, Ulukışla.
Altunhisar
Niğde'nin batısında yer alan Altunhisar önemli tarım alanlarına sahiptir. İlçe Kapadokya bölgesi sınırları içerisindedir. Eski adı Ortaköy olarak bilinir. MÖ 1500-1300 yıllarında bölgenin adı Anduğı olarak geçmektedir. Osmanlı zamanında Ortaköy adını almıştır. Altunhisar, Evliya Çelebi'nin Seyahatname'sinde yer almaktadır.
Yüzölçümü 502 km², nüfusu 2021 yılına göre 11.934'tür. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %43,43 oy oranıyla MHP'nin adayı Vedat Kirazcı olmuştur.
Bor
İlçenin Doğusu Aladağlar, kuzeyi ise Hasan ve Melendiz dağları ile çevrilidir. Başlıca akarsuyu Küçüköz Deresidir. Bor Ovası, Ereğli Ovası'nın devamıdır.
Yüzölçümü 1.354 km², nüfusu 2021 yılına göre 60.478'dir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %41,69 oy oranıyla AKP'nin adayı Serkan Baran olmuştur.
Çamardı
İlçenin toprakları dağlıktır. Orta Torosların uzantısı olan Aladağlar ilçe topraklarının tamamını kaplar. En yüksek noktası Demirkazık Tepesi olup 3756 metredir. Başlıca akarsuyu Ecemiş Çayı'dır. İlçede düzlükler yok denecek kadar azdır. İlçe merkezi, Demirkazık Tepesi'nin eteklerinde dar bir vadide kurulmuştur. Halk yazın Üç Kapılı Yaylası'na çıkar. Eski ismi Bereketli Maden’dir. 1948’de ilçe olan Çamardı’nın belediyesi 1927’de kurulmuştur.
Yüzölçümü 1.204 km², nüfusu 2021 yılına göre 11.940'tır. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, 51,78% oy oranıyla AKP'nin adayı Yavuz Soylu olmuştur.
Çiftlik
İlçe toprakları orta yükseklikteki dalgalı düzlüklerden meydana gelir. Güneyinde Melendiz Dağı, güneybatısında Hasan Dağı yer alır. Başlıca akarsuyu Melendiz Çayı'dır. Melendiz Çayı'nın çıkışı 3 koldan olup hepsi ovanın aşağısında ovalıbağ mevkiinde birleşir. Çayın kolları Azatlı-Ramat-Divarlı Asmaız ve Kula çayı olarak isimlendirilir. İlçe ekonomisi tarıma dayalıdır. Merkez ilçeye bağlı bucakken 9 Mayıs 1990’da 3644 sayılı kanunla ilçe olmuştur.
Yüzölçümü 919 km², nüfusu 2021 yılına göre 26.206'dır. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %40,36 oy oranıyla AKP'nin adayı Serkan Güzel olmuştur.
Ulukışla
İlçe, yüzölçümü itibarıyla Niğde'nin en büyük, ilçe merkezi ve toplam nüfus açısından ise Niğde'nin Bor'dan sonra ikinci büyük ilçesidir. İlçe merkezi Orta Toroslar'ın parçalarından Medetsiz ve Bolkar Dağları arasındaki geniş bölümün ağzında, Akdeniz Bölgesi ile İç Anadolu Bölgesinin kesiştiği yerdedir. Maden ve Gümüş köyleri civarında altın, gümüş, kurşun, Katrandede yöresinde linyit, Güney tepelerinde zengin alçı taşı yatakları vardır. Bölge genel olarak dağlıktır.
Yüzölçümü 1.502 km², nüfusu 2020 yılına göre 19.049'dur. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %41,83 oy oranıyla AKP'nin adayı Ali Uğurlu olmuştur.
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