Niğde'nin ilçeleri! Niğde'nin kaç ilçesi var? Niğde'nin ilçe nüfusları kaç? Niğde'nin ilçe belediyeleri hangi partiden?

Çamardı

İlçenin toprakları dağlıktır. Orta Torosların uzantısı olan Aladağlar ilçe topraklarının tamamını kaplar. En yüksek noktası Demirkazık Tepesi olup 3756 metredir. Başlıca akarsuyu Ecemiş Çayı'dır. İlçede düzlükler yok denecek kadar azdır. İlçe merkezi, Demirkazık Tepesi'nin eteklerinde dar bir vadide kurulmuştur. Halk yazın Üç Kapılı Yaylası'na çıkar. Eski ismi Bereketli Maden’dir. 1948’de ilçe olan Çamardı’nın belediyesi 1927’de kurulmuştur.

Yüzölçümü 1.204 km², nüfusu 2021 yılına göre 11.940'tır. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, 51,78% oy oranıyla AKP'nin adayı Yavuz Soylu olmuştur.