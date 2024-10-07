Üniversite öğrencileri kadın cinayetleri için siyah giyindi
Türkiye'nin gündemine oturan Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner cinayetleri için tepkiler sürüyor. Üniversite öğrencileri yaşanan vahşete dikkat etmek için siyah giyindi.
Türkiye'nin dört bir yanında üniversite öğrencileri, Semih Çelik tarafından öldürülen 19 yaşında olan İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil ile son zamanlarda yaşanan kadın cinayetlerine dikkat çekmek için siyah giyinme kararı aldı.
Bugün için alınan karara ülke genelindeki üniversitelerden birçok öğrenci ve öğrenci kulüpleri destek verdi.
Siyah kıyafetler giyip pankartlar taşıyan öğrenciler bazı okullarda protesto yürüyüşü düzenledi. Öğrenciler, 'Kadına ve çocuğa dokunma' sloganları attı.
Öğrencilerin ellerinde tuttukları afişlerde 'Halkın sesi susturalamaz', 'Sosyolojinin gücü değişimin anahtarıdır', 'Eşitlik ve adalet için buradayız! Bir aradayız', 'Hızlı adalet güçlü toplum' yazdığı görüldü.
Öte yandan bugün, Medipol öğrencileri ortak bir çağrıyla, Semih Çelik tarafından katledilen Ayşenur Halil için bir araya geldi. Kampüste ellerinde parkartlarla protesto düzenleyen öğrencilerin, ağırlıklı olarak 'siyah' giyindiği görüldü.
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