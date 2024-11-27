Prof. Dr. Doğan Yaşar: 2024 kışı sert geçecek, yağışlı bir yıl bekliyoruz
Prof. Dr. Doğan Yaşar, Dünya Meteoroloji Örgütü'nün La Nina uyarısını doğrulayarak 2024 kışının sert geçeceğini belirtti. Soğuk hava dalgası Türkiye'yi etkisi altına alırken Yaşar, barajlardaki su seviyelerinin düşük olduğunu, ancak kışın ardından bol yağışlı bir yıl geçireceklerine inandığını ifade etti.
Güney Amerika'nın batı kıyısı boyunca Pasifik Okyanusu'ndaki yüzey sularının soğumasıyla meydana gelen La Nina etkisinin, kış aylarında Türkiye'de olumsuz hava koşullarına yol açabileceği uyarısı yapıldı.
Dünya Meteoroloji Örgütü'nün (WMO) 'La Nina' olayının bu kış yeniden etkili olacağını açıklamasının ardından, Prof. Dr. Doğan Yaşar, sert bir kışın habercisi olarak, Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının önemli ölçüde düşeceğini belirtti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısına göre, cumartesi gününden itibaren yurt genelinde sıcaklıklar 10-15 derece arasında düşecek, Karadeniz Bölgesi'nde ise bu düşüş 18 dereceyi bulacak.
"SOĞUK ERKEN GELDİ"
Prof. Dr. Yaşar, bu yıl kışın erken geldiğini vurgulayarak, İzmir'deki sıcaklıkların Kasım ayı ortalamasının 14 dereceden 7-8 derecelere kadar düştüğünü belirtti. Ayrıca, Türkiye’nin birçok bölgesine karın erken düştüğünü ve bu durumun sürpriz olmadığını ifade etti.
Doğanın dengesini her zaman sağladığını belirten Prof. Dr. Yaşar, 2020, 2021 ve 2022 yıllarında yaşanan kuraklık döneminin ardından 2023 ve 2024 yıllarında daha fazla yağış beklendiğini, bu yılın sonunda ve 2024'ün başında da yağışların normale döneceğini söyledi.
'YAĞIŞLI BİR YIL GEÇİRECEĞİZ'
Prof. Dr. Yaşar, La Nina'nın etkisiyle soğukların sertleştiğini, ancak şubat ayından sonra yağışların artacağına ve su kaynaklarının beslenmeye başlayacağına inandığını belirtti. Özellikle barajlardaki su seviyelerinin ciddi şekilde düştüğünü ancak yağışların yeniden başlayacağını ve ülke genelinde bereketli bir yılın yaşanacağını ifade etti.
Öte yandan Prof. Dr. Yusuf Demir, La Nina'nın Batı Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağışların azalmasına ve daha kuru bir kış yaşanmasına neden olabileceğini belirtti. Bu durumun, tarım ve su kaynakları üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğine dikkat çekti.
SU VE ÇEVRE KORUNMALI
2024 sonbaharının, La Nina etkilerine karşı hazırlık dönemi olarak geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Demir, su kaynaklarının korunmasının ve bilinçli kullanımının önemine değindi. Yerel yönetimlerin ve toplumu bilinçlendirmenin, bu zorlu sürece hazırlıklı olmak adına kritik olduğunu ifade etti.
La Nina'yla soğukların etkili olduğunu belirten Prof. Dr. Yaşar, "Son 50-60 yılın son soğuk zamanlarından biri olacağını düşünüyorum. Verilere göre öyle gözüküyor."
Prof. Dr. Yaşar, "Sonrasında şahane yağışlı bir yıl geçireceğimize inanıyorum. Şu an kar yağışı var. Bu da çok güzel. Bizi rahatsız ediyor ama en azından yer altındaki suyu besleyecek" dedi.
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