Taksim'deki bombalı saldırıya ilişkin WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı
İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin yaşamını yitirdiği ve 81 kişinin yaralandığı bombalı saldırıya ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinin haberine göre, teröristlerin saldırı öncesi ve sonrasında yaptıkları WhatsApp yazışmaları tespit edildi.
İstanbul Emniyeti'nin yaptığı çalışmalarda teröristlerin hain saldırının öncesi ve sonrasında yaptıkları WhatsApp yazışmaları tespit edildi. Terörist Ammar Jarkas'ın saldırının ardından kız kardeşine, "Gadir kız eski elbiselerini, geldiği elbiselerini çıkarsın atsın. Atmamız için bir poşete koy" dediği ve böylelikle patlamadan önceden haberi olup kamuflaj için talimat verdiği tespit edildi.
PATLAMA SONRASI GELEN MESAJ
İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah'tan Atakan Irmak'ın ve Emir Somer'in haberine göre, Ammar Jarkas'ın telefonunda ayrıca Halil M. adlı bir kişiyle yazışmada dikkat çekti. Jarkas'ın, terörist Albashır'ın kaçarken çekilen fotoğrafını daire içine alarak 'Bu o' dediği, Halil M.'nin ise; "Allah için beni bilgilendir kardeşim, kardeşim vallahi aklım sizinle meşgul, vallahi öleceğim, benim ve ailen için bilgi ver" yazdığı görüldü.
TAKSİCİYLE YAZIŞMASI DA ORTAYA ÇIKTI
Terörist Albashır'ın gözaltına alınmadan kısa süre önce kendisini Esenler'den Küçükçekmece'ye götüren korsan taksici Ahmet C.'ye "Merhaba" yazdığı, Ahmet C.'nin ise, "Merhaba ablacığım bana durumun hakkında bilgi ver" şeklinde yanıt verdiği görüldü.
Öte yandan soruşturmada bilgisine başvurulan Zınab H; Albashır ve Bilal Hassan'ın oğlu Ahmed Haj H. ile birlikte 14 Ekim'de evlerine geldiğini, oğluna 'Bunlar kim' diye sorduğunda Bilal'le aynı yerde çalıştığını, Albashır'n Bilal'le evli olduğunu, kalacak yerleri olmadığı için getirdiği yanıtını aldığını aktardı.
Zınab H, "Bilal, Albashır'ı bırakıp gitti. Şüpheli davranışları olduğu için banyodayken çantasında neler olduğuna baktım. Çantada Arapça yazılı bir kâğıt gördüm, bu kâğıdın resmini telefonumla çektim. Daha sonra evlilik sözleşmesi olduğunu anladım" dedi.
Albashır ve Hassasn'ın terör örgütü PKK/YPG tarafından 2021'de Suriye'de hazırlanan sahte evlilik cüzdanıyla yasa dışı yollardan geldikleri İstanbul'da kendilerine 'evli çift' süsü verdikleri tespit edilmişti.
"SELFİE" ÇEKMİŞ
Suriye uyruklu, Halep 10 Nisan 1999 doğumlu ve Saleh-Fatma'dan olma terörist Albashır'ın banka bıraktığı bombanın yanında 41 dakika boyunca cep telefonuyla kendi fotoğraflarını çektiği, görüntülü görüşme yaptığı, kendisini Esenler'den Küçükçekmece'ye götüren Ammar Jakkas'ın bu telefonu yolda kırıp imha ettiği öğrenildi.
İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının kilit ismi Bilal Hassan'ın kaçışının saldırı hemen önce başladığı ortaya çıktı. Bulgaristan'a kaçtığı değerlendirilen Hassan'ın korsan taksici Yasir El Korali ile birlikte bombacı Ahlam Albashır'ı Taksim'e bıraktıktan sonra Esenler'e dönüp eşyalarını topladığı saptandı.
Esenler'de göçmen kaçakçısı Ammar Jarkas olduğu değerlendirilen bir kişiyle bir iş yerinin güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Kaçış güzergâhı deşifre edilen Bilal Hassan ve yanında kişinin ellerinde poşetler ve bir sırt çantası olduğu görüldü. İkilinin saat 16.10'da kahverengi Fiat Doblo ile hareket ettiği görüldü.Edirne'ye giden Bilal Hassan'ın numarası tespit edilen cep telefonunu Edirne'ye gittikten sonra kapattığı belirlendi. Tunus-1995 doğumlu Jawaher Rzagnia adlı kişiye ait cep telefonunda aktif arama kaydına rastlanmazken, sadece WhatsApp ve Signal programları üzerinden mesajlaşma ve görüşmelerin yapıldığı tespit edildi.
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