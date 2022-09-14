Sedat Peker'in evine saldırı: Emre Olur'dan yeni açıklama

Emre Olur'un paylaşımları şu şekilde:

1-) Sn. Reis Sedat Peker’in Türkiye’de hükümet lehine yaptığı mitinglere her daim 25 bin civarında insan katılıyordu. Emniyetin basına dağıttığı bu resimler, o organizasyonlarda çekilen resimlerdir. Bu şahsı tanımıyoruz. Herhangi bir irtibatımız yok. O tarihlerde de mitinglere

2-)…içimize sızmak için ajanlar yolladığınızı tahmin ediyorduk. Şu an algı oluşturmak için, uyuyan hücrelerinizi uyandırdığınızın farkındayız. Ankara organize şubeden sorumlu il emniyet müdür yardımcısı alp arslan, 15 Temmuz hain darbe kalkışmasının planlayıcılarından biri

3-) olan adil öksüz’ün yurtdışına kaçması suçlamasıyla yargılanırken, emniyetin en önemli makamına tayin edilmen zaten mantığın kabul etmediği bir şeydi. BAE’e yolladığınız tetikçilere başka isimlerle çıkarttığın pasaportlardan da haberdarız. O şahısların gerçek isimleri de bizde