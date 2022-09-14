Son Dakika: Sedat Peker'in evine silahlı saldırıda ilk gözaltı
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in Beykoz'daki evine düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi gözaltına alındı.
Sedat Peker’in İstanbul Beykoz’daki evi, Milli Parklar ve Bahçeler'e devredilmişti. Peker'in Beykoz Korusu’nun sınırları içinde yer alan ve 'tek malvarlığım' dediği evine bu sabah silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı, sabah 09.30'da gerçekleşti. Evin önüne gelen Ö.Ş. çalışanların kendisine yaklaşması üzerine camı açarak aracın içinden ateş etti.
Halk TV'de yer alan habere göre; görevli Yılmaz Günay’a 3 kurşun isabet etti. Günay, ağır yaralı olarak Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Evde, Peker'in bilgisi dahilinde 6 kişinin güvenlik amacıyla kaldığı, 3'er kişilik vardiyalarla çalıştıkları öğrenildi.
GÖZALTINA ALINDI
Saldırının ardından çalışma başlatan Emniyet saldırganın eşgalini belirledi. Ö.Ş, öğleden sonra İstanbul Sancaktepe'de kullandığı silahla birlikte gözaltına alındı. Emniyet kaynaklarına gözaltına alınan Ö.Ş.’nin Sedat Peker ile çekilmiş birçok fotoğrafı bulunurken yaşanan olayın ‘örgüt içi hesaplaşma’ olduğu belirtildi.
Silahlı saldırının ardından Peker'in 'basın danışmanı' olarak bilinen Emre Olur, Twitter hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda, "Sn. Reis Sedat Peker’in Beykoz'daki evine yapılan silahlı saldırının kamuoyunda büyük tepki oluşturması üzerine Süslü Sülü’nün polisleri tarafından tansiyonu düşürüp algıyı başka bir yöne çekmek için 'Konunun Sedat Peker ile bir ilgisi yok vuran şahısla vurulan şahsın arasındaki alacak verecek meselesi' diye gazetecilere bilgi veriliyor. Bu tamamen yalandır" ifadelerine yer verildi.
İlgili Haberler
- Saldırının ardından Sedat Peker cephesinden yeni açıklama: Süleyman Soylu'yu işaret etti
- Son Dakika: Sedat Peker'in evine silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı
- Sedat Peker'den saldırıya ilişkin ilk yorum: Saldırı olacağını biliyordum
- Son Dakika... Sedat Peker'in evine silahlı saldırı: 1 yaralı
-
Video Haberler
- Mansur Yavaş'tan dikkat çeken hareket
- Tiyatro gibi düğün
- Eşi benzeri yok
- Görenler şoke oluyor
- Sarıgül: Her zaman mevzideyiz, pusudayız
- İstanbul'da korkutan hortum!
- Eskişehir'de gerçeği aratmayan 'Airsoft' savaşı
- ''70 yıllık mazimiz var''
- Turistleri kandıran imitasyon parfüm satıcılarına operas
- İnancı ve hırsıyla kanseri yendi
En Çok Okunan Haberler
-
- Yüzlerce pilot orduya geri dönmeye zorlandı
- Saldırı görüntüleri ortaya çıktı
- Yakın çevresine sordu: Sedat Peker neden sustu?
- 'Tam bir küstahlık ve edepsizlik'
- Erdoğan'ın açıkladığı sosyal konut projesine tepki
- Almanya EuroBasket'te yarı finalde!
- AKP’li meclis üyesinden akıllara zarar iddia
- Sedat Peker'in evine silahlı saldırı: 1 yaralı
- 'Koordine edecek isimleri de biliyorum'
- 6’lı masaya yeni ayak eklediler