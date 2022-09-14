Son Dakika: Sedat Peker'in evine silahlı saldırıda ilk gözaltı

14 Eylül 2022 Çarşamba, 16:48

Sedat Peker’in İstanbul Beykoz’daki evi, Milli Parklar ve Bahçeler'e devredilmişti. Peker'in Beykoz Korusu’nun sınırları içinde yer alan ve 'tek malvarlığım' dediği evine bu sabah silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı, sabah 09.30'da gerçekleşti. Evin önüne gelen Ö.Ş. çalışanların kendisine yaklaşması üzerine camı açarak aracın içinden ateş etti.

Halk TV'de yer alan habere göre; görevli Yılmaz Günay’a 3 kurşun isabet etti. Günay, ağır yaralı olarak Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Evde, Peker'in bilgisi dahilinde 6 kişinin güvenlik amacıyla kaldığı, 3'er kişilik vardiyalarla çalıştıkları öğrenildi.

GÖZALTINA ALINDI

Saldırının ardından çalışma başlatan Emniyet saldırganın eşgalini belirledi. Ö.Ş, öğleden sonra İstanbul Sancaktepe'de kullandığı silahla birlikte gözaltına alındı. Emniyet kaynaklarına gözaltına alınan Ö.Ş.’nin Sedat Peker ile çekilmiş birçok fotoğrafı bulunurken yaşanan olayın ‘örgüt içi hesaplaşma’ olduğu belirtildi.

Silahlı saldırının ardından Peker'in 'basın danışmanı' olarak bilinen Emre Olur, Twitter hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda, "Sn. Reis Sedat Peker’in Beykoz'daki evine yapılan silahlı saldırının kamuoyunda büyük tepki oluşturması üzerine Süslü Sülü’nün polisleri tarafından tansiyonu düşürüp algıyı başka bir yöne çekmek için 'Konunun Sedat Peker ile bir ilgisi yok vuran şahısla vurulan şahsın arasındaki alacak verecek meselesi' diye gazetecilere bilgi veriliyor. Bu tamamen yalandır" ifadelerine yer verildi.