Son Dakika: Sedat Peker'in evine silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

14 Eylül 2022 Çarşamba, 14:00

Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker’in İstanbul Beykoz’da bulunan ve 'tek mal varlığım' dediği evinin Milli Parklar ve Bahçeler'e devredildiğini gazetemiz gündeme getirmişti.

Peker'in Beykoz Korusu’nun sınırları içinde yer alan evine bu sabah saat 09:30'da silahlı saldırı düzenlendi.

Halk TV, saldırı anına ilişkin ilk görüntüleri yayınladı.

İşte o anlar:

YILMAZ GÜNAY AĞIR YARALANDI

Halk TV'de yer alan habere göre, evin önüne iki araç geldi. Bir araç uzakta beklerken, yakına gelen aracın camı açıldı. Eve Sedat Peker’in bilgisi dahilinde geldiğini söyleyen kişi görevlilerin kendisine yaklaşması üzerine arabanın içinden ateş etti. Evdeki görevli Yılmaz Günay’a 3 kurşun isabet etti. Günay, ağır yaralı olarak Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Evde, Peker'in bilgisi dahilinde 6 kişinin güvenlik amacıyla kaldığı, 3'er kişilik vardiyalarla çalıştıkları öğrenildi.

PEKER: SALDIRI OLACAĞINI BİLİYORDUM

Peker saldırıya ilişkin yakın çevresine, "Saldırı olacağını biliyordum, hatta suikastı koordine edecek isimleri de biliyorum" dedi.

Halk.tv.com.tr'de yer alan habere göre, Peker'in yakın çevresi saldırıya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Sedat Peker gayet iyi. Olayla ilgili tek yaptığı yorum, 'Aptal düşmanlar maalesef insanın zekasını köreltiyor.' Peker’in bu konularla ilgili daha önceden bilgisi vardı. Hatta Dubai'ye yollanan kişilere (suikast timi) başka isimlere pasaport çıkarıldı. Kişilerin isimleri başka fakat sahte isimlere gerçek pasaport çıkarıldı. Bu kişilerin görevi suikasti yapmak değil suikastle ilgili grupları koordine etmek. Sahte isimle çıkarılan pasaportların gerçek sahiplerinin bilgisi de Sedat Peker’de.

'Türkiye’deki yakınlarının hepsini öldüreceğiz' tarzında ki bu eylemlerin olacağı da Sedat Peker tarafından biliniyordu. Hatta bunu yakın arkadaşlarıyla da paylaştı. Türkiye içerisindeki bu organizasyonda yer alan isimler de kendisinde.

Buradan anlıyoruz ki; hükümeti sarsan bu suç dosyalarını ifşa ederken güvenlikle ilgili de bilgi sahibi. Hesaplarını ona göre yapıyor"

Öte yandan Peker'in, yakınlarına, "Vallahi çok eğleneceğiz. Ama zamanını ben belirleyeceğim" dediği öğrenildi.