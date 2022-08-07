Sivas’ta salyangoz istilası; ot, ağaç ve direkleri kapladılar
Mahmut Çetinkaya, ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını belirterek, “Erzincan yolu üzerinde orta refüjde böyle bir alan dikkatimi çekti. Yüzlerce binlerce hatta daha fazla salyangoz kabuklarını zeminde gördüm. Ağaçlar üzerinde, her tarafa yayılmış vaziyette. Yaz ayı gelince bu alanda gözüküyor. Bunlar muhtemelen bu alanda besleniyorlar. Ağaçların yapraklarından bitkilerden besleniyorlar. İlk gördüğümde bunlar ne diye dikkatimi çekti. Bu yaşıma kadar görmediğim bir şeydi. Ondan sonra baktım ki salyangoz kabukları. Basmamaya çalışıyorum. Kuru gibi gözükse de içinde canlılar olabilir. Kabukları sert elle kırılacak gibi değil” dedi.
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