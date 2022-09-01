TÜİK raporu çıktı: Herkes memleketinde yaşasaydı en kalabalık il hangisi olurdu?

Türkiye, 84 milyon 680 bin 273 kişi nüfusu ile nüfus büyüklüğüne göre 195 ülke arasında 18. sırada yer alıyor.

Türkiye'nin en kalabalık şehri ise 15,46 milyonluk nüfusuyla açık ara Megakent İstanbul.

Yeni bir araştırmaya göre, İstanbul'da yaşayanlar kendi memleketlerinde yaşıyor olsaydı en kalabalık şehir sıralaması değişecekti. Peki, Türkiye'nin en kalabalık şehirleri hangileri olacaktı?