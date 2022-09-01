TÜİK raporu çıktı: Herkes memleketinde yaşasaydı en kalabalık il hangisi olurdu?

cumhuriyet.com.tr
01 Eylül 2022 Perşembe, 16:39
<p><strong>Türkiye</strong>, 84 milyon 680 bin 273 kişi nüfusu ile nüfus büyüklüğüne göre 195 ülke arasında 18. sırada yer alıyor.</p> <p>Türkiye'nin en kalabalık şehri ise 15,46 milyonluk nüfusuyla açık ara Megakent İstanbul.</p> <p>Yeni bir araştırmaya göre, İstanbul'da yaşayanlar kendi memleketlerinde yaşıyor olsaydı en kalabalık şehir sıralaması değişecekti. Peki, Türkiye'nin en kalabalık şehirleri hangileri olacaktı?</p>

Türkiye, 84 milyon 680 bin 273 kişi nüfusu ile nüfus büyüklüğüne göre 195 ülke arasında 18. sırada yer alıyor.

Türkiye'nin en kalabalık şehri ise 15,46 milyonluk nüfusuyla açık ara Megakent İstanbul.

Yeni bir araştırmaya göre, İstanbul'da yaşayanlar kendi memleketlerinde yaşıyor olsaydı en kalabalık şehir sıralaması değişecekti. Peki, Türkiye'nin en kalabalık şehirleri hangileri olacaktı?

<p>Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) "<strong>Herkes kendi memleketinde yaşasa Türkiye'nin en kalabalık şehri hangisi olurdu?</strong>" araştırmasının sonuçlarını paylaştı.</p> <p>İşte herkes kütüğe kayıtlı olduğu ilde yaşasa en kalabalık 30 il sıralaması şöyle olacaktı:</p>

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) "Herkes kendi memleketinde yaşasa Türkiye'nin en kalabalık şehri hangisi olurdu?" araştırmasının sonuçlarını paylaştı.

İşte herkes kütüğe kayıtlı olduğu ilde yaşasa en kalabalık 30 il sıralaması şöyle olacaktı:

<p><strong>20- Manisa / 1 milyon 421 bin 438</strong></p>

20- Manisa / 1 milyon 421 bin 438

<p><strong>19- Kayseri / 1 milyon 504 bin 413</strong></p>

19- Kayseri / 1 milyon 504 bin 413

<p><strong>18- Trabzon / 1 milyon 568 bin 239</strong></p>

18- Trabzon / 1 milyon 568 bin 239

<p><strong>17- Ordu / 1 milyon 578 bin 687</strong></p>

17- Ordu / 1 milyon 578 bin 687

<p><strong>16- Van / 1 milyon 613 bin 293</strong></p>

16- Van / 1 milyon 613 bin 293

<p><strong>15- Kahramanmaraş / 1 milyon 637 bin 822</strong></p>

15- Kahramanmaraş / 1 milyon 637 bin 822

<p><strong>14- Mardin / 1 milyon 707 bin 620</strong></p>

14- Mardin / 1 milyon 707 bin 620

<p><strong>13- Gaziantep / 1 milyon 764 bin 544</strong></p>

13- Gaziantep / 1 milyon 764 bin 544

<p><strong>12- Adana / 1 milyon 805 bin 860</strong></p>

12- Adana / 1 milyon 805 bin 860

<p><strong>11- Bursa / 1 milyon 840 bin 849</strong></p>

11- Bursa / 1 milyon 840 bin 849

<div> <div id="dfp-infinity-5" data-google-query-id="CNjF2MTR8_kCFZ_wuwgd9JAEgg"><strong>10- Hatay / 1 milyon 844 bin 659</strong></div> </div>
10- Hatay / 1 milyon 844 bin 659
<p><strong>9- Erzurum / 1 milyon 930 bin 767</strong></p>

9- Erzurum / 1 milyon 930 bin 767

<p><strong>8- İzmir / 1 milyon 970 bin 772</strong></p>

8- İzmir / 1 milyon 970 bin 772

<p><strong>7- Sivas / 1 milyon 969 bin 864</strong></p>

7- Sivas / 1 milyon 969 bin 864

<p><strong>6- Samsun / 1 milyon 998 bin 603</strong></p>

6- Samsun / 1 milyon 998 bin 603

<p><strong>5- Ankara / 2 milyon 43 bin 873</strong></p>

5- Ankara / 2 milyon 43 bin 873

<p><strong>4- Diyarbakır / 2 milyon 363 bin 540</strong></p>

4- Diyarbakır / 2 milyon 363 bin 540

<p><strong>3- İstanbul / 2 milyon 596 bin 830</strong></p>

3- İstanbul / 2 milyon 596 bin 830

<p><strong>2- Konya / 2 milyon 644 bin 753</strong></p>

2- Konya / 2 milyon 644 bin 753

<p><strong>1- Şanlıurfa / 2 milyon 972 bin 95</strong></p>

1- Şanlıurfa / 2 milyon 972 bin 95

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