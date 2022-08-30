Kusursuz poşe yumurta nasıl yapılır? Poşe yumurta ne kadar sürede yapılır? Poşe yumurta tarifi...

cumhuriyet.com.tr
30 Ağustos 2022 Salı, 17:28
<p><strong>Poşe yumurta</strong>, katı ya da sıvı yağ kullanmanı gerektirmediği için, en sağlıklı yumurta pişirme yöntemidir.</p> <p>Poşe yumurtayı tek başına, salatayla, ekmekle ya da çılbır hâlinde tüketebileceğiniz gibi birçok tarifi de poşe yumurtayla zenginleştirebilirsiniz.</p> <p>Kusursuz bir poşe yumurtanın pürüzsüz, patlamamış bir sarısı ve etrafını düzgünce saran parlak ve opak bir akı olması gerekir. İşte, oldukça basit ama kusursuz poşe yumurtanın tarifi...</p>

Poşe yumurta, katı ya da sıvı yağ kullanmanı gerektirmediği için, en sağlıklı yumurta pişirme yöntemidir.

Poşe yumurtayı tek başına, salatayla, ekmekle ya da çılbır hâlinde tüketebileceğiniz gibi birçok tarifi de poşe yumurtayla zenginleştirebilirsiniz.

Kusursuz bir poşe yumurtanın pürüzsüz, patlamamış bir sarısı ve etrafını düzgünce saran parlak ve opak bir akı olması gerekir. İşte, oldukça basit ama kusursuz poşe yumurtanın tarifi...

<p><strong>Poşe yumurta malzemeleri neler?</strong></p> <div class="clearall" style="-webkit-tap-highlight-color: transparent; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: 400; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: Helvetica, 'Nimbus Sans L', Arial, 'Liberation Sans', sans-serif; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background: none; clear: both; height: 0px; color: #545454; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"> </div> <ul> <li>İsteğe bağlı miktarda yumurta </li> <li>Su</li> <li>Beyaz sirke (1 yumurta haşlamak için 1 kaşık)</li> </ul>

Poşe yumurta malzemeleri neler?

 
  • İsteğe bağlı miktarda yumurta 
  • Su
  • Beyaz sirke (1 yumurta haşlamak için 1 kaşık)
<p>*Yumurtaları suda pişirmeden önce her şeyi hazırlamalısın. Harika bir poşe yumurta için en önemli şey zamanlamadır.</p> <p>*Poşe yumurtayı eğer bir tarife ekleyecekseniz, yemeğiniz hazır ve sıcak olmalıdır zira poşe yumurta bekletilecek bir ürün değildir.</p> <p>*Poşe yumurta için en önemli adımlardan birisi geniş bir tencere seçmektir.</p> <p>*Yumurtayı bırakacağınız tencerede yumurta sıkışmamalı, rahatça pişmelidir. </p>

*Yumurtaları suda pişirmeden önce her şeyi hazırlamalısın. Harika bir poşe yumurta için en önemli şey zamanlamadır.

*Poşe yumurtayı eğer bir tarife ekleyecekseniz, yemeğiniz hazır ve sıcak olmalıdır zira poşe yumurta bekletilecek bir ürün değildir.

*Poşe yumurta için en önemli adımlardan birisi geniş bir tencere seçmektir.

*Yumurtayı bırakacağınız tencerede yumurta sıkışmamalı, rahatça pişmelidir. 

<p><strong>1)</strong> İlk adım olarak tencerenin üçte ikisinden biraz fazla kısmını suyla doldurun. Poşe yumurtanın daha lezzetli olmasını istiyorsanız, su yerine süt de kullanabilirsiniz.</p>

1) İlk adım olarak tencerenin üçte ikisinden biraz fazla kısmını suyla doldurun. Poşe yumurtanın daha lezzetli olmasını istiyorsanız, su yerine süt de kullanabilirsiniz.

<p><strong>2)</strong> Yumurtaların katılaşmasına yardımcı olmak için, suya beyaz sirke ekleyin. Sirke koyman şart değil ama sirke, yumurta akını katılaştırdığı için yumurtanın daha güzel kıvam almasını sağlar.</p> <p>Sirkenin beyaz olmasının sebebi ise kullanacağınız başka bir sirke türü, yumurtaya rengini verir. Tabi, aromasını da unutmamak lazım.</p>

2) Yumurtaların katılaşmasına yardımcı olmak için, suya beyaz sirke ekleyin. Sirke koyman şart değil ama sirke, yumurta akını katılaştırdığı için yumurtanın daha güzel kıvam almasını sağlar.

Sirkenin beyaz olmasının sebebi ise kullanacağınız başka bir sirke türü, yumurtaya rengini verir. Tabi, aromasını da unutmamak lazım.

<p><strong>3)</strong> Poşe yumurtayı doğrudan tencereye değil, bir kaseye ya da tabağa kırıyoruz. </p> <p>Su kaynayınca ısıyı düşürüyoruz. Suyun çok yavaş kaynaması ve sıcaklığın 71-82ºC aralığında olması gerekiyor.</p> <p>Yumurtaları kaynar suya atarsanız yumurta birden sertleşir ve tadını kaybeder.</p>

3) Poşe yumurtayı doğrudan tencereye değil, bir kaseye ya da tabağa kırıyoruz. 

Su kaynayınca ısıyı düşürüyoruz. Suyun çok yavaş kaynaması ve sıcaklığın 71-82ºC aralığında olması gerekiyor.

Yumurtaları kaynar suya atarsanız yumurta birden sertleşir ve tadını kaybeder.

<p><strong>4)</strong> Suyu bir kaşık yardımıyla karıştırıp, döndürün. Kendi etrafında dönen suyun tam ortasına çok dikkatli biçimde yumurtayı bırakın. Yumurtanın şeklinin bozulmaması için, suyu dairesel hareketlerle döndürmeye devam edin.</p>

4) Suyu bir kaşık yardımıyla karıştırıp, döndürün. Kendi etrafında dönen suyun tam ortasına çok dikkatli biçimde yumurtayı bırakın. Yumurtanın şeklinin bozulmaması için, suyu dairesel hareketlerle döndürmeye devam edin.

<p><strong>5)</strong> Pişene kadar yaklaşık 4-5 dakika bekleyin. Yumurtanın akı katılaşıp, sarısı da yoğunlaştığında yumurta pişmiş demektir.</p> <p>Yumurtanızı kevgirle almanız daha doğrudur. Böylece yumurtanın suyu da süzülür.</p> <p>Son olarak, poşe yumurtayı kevgirle süzer süzmez tabaklayıp, servis edin. Poşe yumurtalar çok çabuk soğur ve soğuduktan sonra da bir şeye benzemez.</p>

5) Pişene kadar yaklaşık 4-5 dakika bekleyin. Yumurtanın akı katılaşıp, sarısı da yoğunlaştığında yumurta pişmiş demektir.

Yumurtanızı kevgirle almanız daha doğrudur. Böylece yumurtanın suyu da süzülür.

Son olarak, poşe yumurtayı kevgirle süzer süzmez tabaklayıp, servis edin. Poşe yumurtalar çok çabuk soğur ve soğuduktan sonra da bir şeye benzemez.

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