Kusursuz poşe yumurta nasıl yapılır? Poşe yumurta ne kadar sürede yapılır? Poşe yumurta tarifi...

*Yumurtaları suda pişirmeden önce her şeyi hazırlamalısın. Harika bir poşe yumurta için en önemli şey zamanlamadır.

*Poşe yumurtayı eğer bir tarife ekleyecekseniz, yemeğiniz hazır ve sıcak olmalıdır zira poşe yumurta bekletilecek bir ürün değildir.

*Poşe yumurta için en önemli adımlardan birisi geniş bir tencere seçmektir.

*Yumurtayı bırakacağınız tencerede yumurta sıkışmamalı, rahatça pişmelidir.