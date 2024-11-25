Türkiye beyaza büründü: İşte yurttan kar manzaraları...

Türkiye beyaza büründü: İşte yurttan kar manzaraları...

İstanbul dahil birçok ilde etkili olan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. Kar yağışının etkili olduğu şehirlerde kartpostalı aratmayan manzaralar ortaya çıktı.

AA
25 Kasım 2024 Pazartesi, 13:10
Türkiye beyaza büründü: İşte yurttan kar manzaraları...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun birçok bölgesine kar ve sağanak yağış uyarısında bulunmuştu. 

Türkiye beyaza büründü: İşte yurttan kar manzaraları...

İstanbul başta olmak üzere Ankara, Bolu, Düzce ve birçok ilde kar ve sağanak etkili oldu. Bazı illerde eğitim öğretime ara verildi. 

Türkiye beyaza büründü: İşte yurttan kar manzaraları...

İşte yurttan kar manzaraları...

RİZE

Türkiye beyaza büründü: İşte yurttan kar manzaraları...

ANKARA

Türkiye beyaza büründü: İşte yurttan kar manzaraları...

BİNGÖL

Türkiye beyaza büründü: İşte yurttan kar manzaraları...

BURSA - ULUDAĞ

Türkiye beyaza büründü: İşte yurttan kar manzaraları...

KARABÜK

Türkiye beyaza büründü: İşte yurttan kar manzaraları...

SAMSUN

Türkiye beyaza büründü: İşte yurttan kar manzaraları...

TOKAT

Türkiye beyaza büründü: İşte yurttan kar manzaraları...

ARTVİN

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