Türkiye beyaza büründü: İşte yurttan kar manzaraları...
İstanbul dahil birçok ilde etkili olan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. Kar yağışının etkili olduğu şehirlerde kartpostalı aratmayan manzaralar ortaya çıktı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun birçok bölgesine kar ve sağanak yağış uyarısında bulunmuştu.
İstanbul başta olmak üzere Ankara, Bolu, Düzce ve birçok ilde kar ve sağanak etkili oldu. Bazı illerde eğitim öğretime ara verildi.
İşte yurttan kar manzaraları...
RİZE
ANKARA
BİNGÖL
BURSA - ULUDAĞ
KARABÜK
SAMSUN
TOKAT
ARTVİN
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