Kanada Başbakanı Trudeau'dan vergi indirimi kararı: İki ay süreyle kaldırılacak

Yayınlanma: 25.11.2024 - 12:36

Güncelleme: 25.11.2024 - 12:36

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, tatil sezonunda Kanadalılara belirli ürünlerde iki aylık satış vergisi indirimi sunma kararı aldı. İndirim, Noel ağaçları, restoran yemekleri ve oyuncaklar gibi ürünleri kapsayacak.

Muhalefet lideri Pierre Poilievre, bu adımı hükümetin artan yaşam maliyetleriyle ilgili sorumluluktan kaçma çabası olarak değerlendiriyor.

İKİ AY SÜREYLE KALDIRILACAK

Başbakan Trudeau, artan yaşam maliyetleri nedeniyle eleştirileri hafifletmek amacıyla tatil sezonuna özel vergi indirimi uygulama kararı aldı. Trudeau yaptığı açıklamada, Noel dönemi boyunca belirli ürünlerde satış vergisinin iki ay süreyle kaldırılacağını duyurdu.

Vergi indirimi, parlamento tarafından onaylanırsa, 14 Aralık 2024 ile 15 Şubat 2025 tarihleri arasında restoran yemekleri, içecekler, atıştırmalıklar, çocuk kıyafetleri ve hediyeler gibi ürünlerde geçerli olacak.

Trudeau, "İki ay boyunca Kanadalılar, her şeyde gerçek bir indirim alacak" dedi. Hükümetin doğrudan fiyat belirleyemeyeceğini ancak halkın cebine daha fazla para koyarak rahatlama sağlayacaklarını belirten Başbakan, "İnsanlar zor durumda ve biz yardımcı olmak için buradayız" ifadelerini kullandı.

Ancak, Trudeau’nun vergi indirimi hamlesi, Muhafazakar Parti Lideri Pierre Poilievre tarafından eleştirildi. Poilievre, hükümetin artan yaşam maliyetleri konusunda sorumluluğu üzerine almadığını belirterek, vergi indirimini dikkatleri başka yöne çekmek için bir "hile" olarak tanımladı.

Yeni vergi indirimi kapsamında geçerli olacak ürünler şunlar:

- Çocuk giyim ve ayakkabıları, araba koltukları ve bebek bezleri

- Masa oyunları, bebekler ve video oyun konsolları gibi oyuncaklar

- Hazır yemekler, sebze tepsileri ve sandviçler gibi atıştırmalıklar

- Restoran yemekleri

- Cips, şekerleme ve granola barlar gibi atıştırmalıklar

- Bira, şarap, elma şarabı ve alkollü içecekler

- Her yaştan insan için kitaplar, gazeteler ve bulmacalar

- Noel ağaçları

TRUDEAU BASKIYLA KARŞI KARŞIYA

Hükümet, Kanadalıların bu dönemde 2 bin Kanada doları harcaması durumunda, tasarrufun 100 ila 260 Kanada doları arasında olmasını bekliyor. CBC haber ajansına göre, bu tatil tasarruflarının hükümete maliyeti yaklaşık 1,6 milyar Kanada doları olacak.

Kanada'da enflasyon, 2022'de yüzde 8,1 ile zirve yapmıştı. Kasım 2024 itibarıyla ise enflasyon oranı yüzde 2'ye geriledi. Ancak kira ve gıda gibi temel ihtiyaçlardaki artan fiyatlar, birçok Kanadalıyı maddi açıdan zorluyor. Kanada İstatistikleri'ne göre, geçtiğimiz yıl yapılan bir anket, Kanadalıların yüzde 45'inin günlük harcamalarını karşılamakta zorlandığını ortaya koydu.

Başbakan Trudeau, Ekim 2025’te yapılacak seçimlere yaklaşırken siyasi baskılarla karşı karşıya. Son yapılan anketler, Trudeau'nun baş rakibi Pierre Poilievre’ye karşı 16 puan geride olduğunu ve hükümetin popülerliğinin azaldığını gösteriyor.