İstanbul'da kar yağışı: Yüksek kesimler beyaza büründü
İstanbul'un yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Kartal, Aydos Ormanı'nın yüksek kesimleri kar yağışının ardından beyaza büründü.
İstanbul'da 2 gündür aralıksız yağan yağmur, bu sabah havaların soğumasıyla birlikte yerini kar yağışına bıraktı.
Hava sıcaklığının 2 ile 0 derece arasında değiştiği Kartal, Aydos Ormanı'nın yüksek kesimleri kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.
Hava sıcaklığının öğle saatlerinde etkisini artırarak mevsim normallerinde seyir edeceği kaydedildi.
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