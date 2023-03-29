İstanbul'da kar yağışı: Yüksek kesimler beyaza büründü

İstanbul'un yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Kartal, Aydos Ormanı'nın yüksek kesimleri kar yağışının ardından beyaza büründü.

İHA
Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 09:25
İstanbul'da kar yağışı: Yüksek kesimler beyaza büründü
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İstanbul'da 2 gündür aralıksız yağan yağmur, bu sabah havaların soğumasıyla birlikte yerini kar yağışına bıraktı.

Hava sıcaklığının 2 ile 0 derece arasında değiştiği Kartal, Aydos Ormanı'nın yüksek kesimleri kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

Hava sıcaklığının öğle saatlerinde etkisini artırarak mevsim normallerinde seyir edeceği kaydedildi.


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