Ümraniye Dudullu Otogarı'nda otobüs alev alev yandı

Arka kapı açılıp kapandı, ön kapıdan çıkmak zorunda kaldık. Bir anda olan bir şey, tam otogara girerken yangın çıktı. Bizi indirecekti. Bizim girişimizle beraber ateş çıkmaya başladı. Çok kalabalık değildi. 10-15 kişi falan vardı.