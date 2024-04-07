Ümraniye Dudullu Otogarı'nda otobüs alev alev yandı

Ümraniye Dudullu Otogarı'nda şehirler arası otobüs, terminale giriş yaptığı sırada alev alev yanmaya başladı. Çevredekilerin yardımıyla otobüs içerisindeki yolcular indirilirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

DHA
07 Nisan 2024 Pazar, 09:35
Ümraniye Dudullu Otogarı'nda otobüs alev alev yandı

Ümraniye Dudullu Mahallesi Serdivan Sokak üzerinde bulunan Dudullu Otogarı'nda saat 06.00 sıralarında yangın çıktı.

Ümraniye Dudullu Otogarı'nda otobüs alev alev yandı

İddiaya göre Ümraniye'de özel bir şirkete ait Ankara- İstanbul arası sefer yapan şehirler arası otobüs, terminale giriş yaptığı sırada dumanlar yükselmeye başladı.

Ümraniye Dudullu Otogarı'nda otobüs alev alev yandı

Alevler kısa süre içerisinde otobüsün arka kısmını sardı. Otobüs içerisinde bulunan yolcular çevredeki yurttaşların yardımıyla dışarı çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ümraniye Dudullu Otogarı'nda otobüs alev alev yandı

 İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek otobüsün tamamına yayılmasını önledi. Olayda şans eseri kimse yaralanmadı.

Ümraniye Dudullu Otogarı'nda otobüs alev alev yandı

"TAM OTOGARA GİRERKEN YANGIN ÇIKTI"

Yangın çıkan otobüsteki yolculardan Aslan Akıncı, "Şimdi Ankara'dan çıktık yakıt kokusu vardı. Kokudan biraz rahatsız olduk ama buraya gelene kadar bir şey yoktu. Otogarın girişinde arkadan duman çıkmaya başladı.

Ümraniye Dudullu Otogarı'nda otobüs alev alev yandı

Arka kapı açılıp kapandı, ön kapıdan çıkmak zorunda kaldık. Bir anda olan bir şey, tam otogara girerken yangın çıktı. Bizi indirecekti. Bizim girişimizle beraber ateş çıkmaya başladı. Çok kalabalık değildi. 10-15 kişi falan vardı.

Ümraniye Dudullu Otogarı'nda otobüs alev alev yandı

Yaralanan kimse olmadı. Bizim eşyalarımızda da sıkıntı yok" dedi.

Ümraniye Dudullu Otogarı'nda otobüs alev alev yandı

İtfaiye ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.

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