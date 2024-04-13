Van-Bahçesaray karayolu aylardır kapalı!

Van'da çığ riski nedeniyle 113 gündür kapalı tutulan Van-Bahçesaray karayolunun ulaşıma açılması için çalışmalar başlayacak.

İHA
13 Nisan 2024 Cumartesi, 10:20
Van-Bahçesaray karayolu aylardır kapalı!

Van’da 22 Aralık 2023 tarihinde kar yağışı ile birlikte düşen çığlar sonucu Van-Bahçesaray yolu ulaşıma kapandı.

Yapılan çalışmalar sonucu yol 29 Aralık 2023 tarihinde ulaşıma açıldı. 

Van-Bahçesaray karayolu aylardır kapalı!

Yol araç trafiğine açılmadan önce Van İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan "Çığ Tehlikesini Belirleme ve İzleme Komisyonu" üyeleri bölgede yapılan inceleme sonucu çığ riskinin devam ettiğini belirledi ve yol araç trafiğine açılmadı.

İlerleyen günlerde etkili olan kar yağışı ve birçok noktaya düşen çığlardan dolayı yol yeniden ulaşıma kapandı.

Van-Bahçesaray karayolu aylardır kapalı!

Son yılların en çetin kışının yaşandığı bölgede, 22 Aralık'ta kapatılan yolda Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 27 Mart 2024 tarihinde 3 bin rakımlı Karabet Geçidi’nde kar kalınlığının 3 metre 22 santimetre olarak kaydedildi.

Van-Bahçesaray karayolu aylardır kapalı!

113 gündür ulaşımın sağlanamadığı, metrelerce karın bulunduğu yolda, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü Görentaş Şantiye ekipleri, Yukarı Narlıca Mahallesi'ne kadar düşen çığları temizledi.

Van-Bahçesaray karayolu aylardır kapalı!

Van-Bahçesaray yolunun kapalı olması nedeniyle ilçeye Bitlis'in Hizan ilçesi üzerinden ulaşım sağlanıyor.

Van karayolu çığ

En Çok Okunan Haberler