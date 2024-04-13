Van-Bahçesaray karayolu aylardır kapalı!

Yol araç trafiğine açılmadan önce Van İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan "Çığ Tehlikesini Belirleme ve İzleme Komisyonu" üyeleri bölgede yapılan inceleme sonucu çığ riskinin devam ettiğini belirledi ve yol araç trafiğine açılmadı.

İlerleyen günlerde etkili olan kar yağışı ve birçok noktaya düşen çığlardan dolayı yol yeniden ulaşıma kapandı.