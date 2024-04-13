Van-Bahçesaray karayolu aylardır kapalı!
Van'da çığ riski nedeniyle 113 gündür kapalı tutulan Van-Bahçesaray karayolunun ulaşıma açılması için çalışmalar başlayacak.
Van’da 22 Aralık 2023 tarihinde kar yağışı ile birlikte düşen çığlar sonucu Van-Bahçesaray yolu ulaşıma kapandı.
Yapılan çalışmalar sonucu yol 29 Aralık 2023 tarihinde ulaşıma açıldı.
Yol araç trafiğine açılmadan önce Van İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan "Çığ Tehlikesini Belirleme ve İzleme Komisyonu" üyeleri bölgede yapılan inceleme sonucu çığ riskinin devam ettiğini belirledi ve yol araç trafiğine açılmadı.
İlerleyen günlerde etkili olan kar yağışı ve birçok noktaya düşen çığlardan dolayı yol yeniden ulaşıma kapandı.
Son yılların en çetin kışının yaşandığı bölgede, 22 Aralık'ta kapatılan yolda Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 27 Mart 2024 tarihinde 3 bin rakımlı Karabet Geçidi’nde kar kalınlığının 3 metre 22 santimetre olarak kaydedildi.
113 gündür ulaşımın sağlanamadığı, metrelerce karın bulunduğu yolda, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü Görentaş Şantiye ekipleri, Yukarı Narlıca Mahallesi'ne kadar düşen çığları temizledi.
Van-Bahçesaray yolunun kapalı olması nedeniyle ilçeye Bitlis'in Hizan ilçesi üzerinden ulaşım sağlanıyor.
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