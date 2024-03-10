Van'da 152 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı

DHA
10 Mart 2024 Pazar, 10:00
Van'da 152 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 152 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. 

Van'da 152 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı

Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 35 santimetreye ulaştı.

Van'da 152 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı

Van'da dün gece etkili olan ve aralıklarla sabaha kadar devam eden kar yağışı nedeniyle 37 mahalle ve 115 mezra olmak üzere 152 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı.

Van'da 152 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı

Yolların açılması için büyükşehir belediyesi karla mücadele ekipleri, çalışma başlattı. 

Van'da 152 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı

Kar kalınlığının kent merkezinde 5, yüksek kesimlerde ise 35 santimetreye ulaştığı belirtildi. 

Van'da 152 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı

Öte yandan Van- Bahçesaray kara yolu da çığ riski nedeniyle 22 Aralık 2023'ten bu yana kapalı tutuluyor.

Van'da 152 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı
Van'da 152 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı
Van'da 152 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı
Van kar yağışı

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