Yaşanabilir kentler yarışında İstanbul kaçıncı sırada yer aldı?

cumhuriyet.com.tr
22 Eylül 2022 Perşembe, 16:01
<p>İngiltere merkezli <strong>Economist</strong> yayın grubunun araştırma birimi Economist Intelligence Unit'in (EIU) “Yaşanabilir Şehirler 2022” raporuna göre, Avrupa'da yaşam uygunluğu bakımından 38 şehir mercek altına alındı.</p> <p>İşte, Yaşanabilir Şehirler 2022 raporuna göre, ilk beşte yer alan şehirler...</p>

İngiltere merkezli Economist yayın grubunun araştırma birimi Economist Intelligence Unit'in (EIU) “Yaşanabilir Şehirler 2022” raporuna göre, Avrupa'da yaşam uygunluğu bakımından 38 şehir mercek altına alındı.

İşte, Yaşanabilir Şehirler 2022 raporuna göre, ilk beşte yer alan şehirler...

<p><strong>1-</strong> Viyana (Avusturya): 99,1</p>

1- Viyana (Avusturya): 99,1

<p><strong>2-</strong> Kopenhag (Danimarka): 98</p>

2- Kopenhag (Danimarka): 98

<p><strong>3- </strong>Zürih (İsviçre): 96,3</p>

3- Zürih (İsviçre): 96,3

<p><strong>4- </strong>Cenova (İtalya): 95,9</p>

4- Cenova (İtalya): 95,9

<p><strong>5-</strong> Frankfurt (Almanya): 95,7</p>

5- Frankfurt (Almanya): 95,7

<p><strong>.....</strong></p> <p><strong>34-</strong> Sofya, (Bulgaristan): 68.6</p>

.....

34- Sofya, (Bulgaristan): 68.6

<p><strong>35-</strong> St. Petersburg: 68.2</p>

35- St. Petersburg: 68.2

<p><strong>36- </strong>Bükreş, (Romanya): 65</p>

36- Bükreş, (Romanya): 65

<p><strong>37-</strong> Bakü, (Azerbaycan): 58.3</p>

37- Bakü, (Azerbaycan): 58.3

<p><strong>38-</strong> İstanbul, (Türkiye): 57.7</p>

38- İstanbul, (Türkiye): 57.7

Avrupa yaşanabilir şehirler İstanbul Araştırma

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