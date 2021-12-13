Gasilhane imamının şüpheli ölümü: Ağaca asılı bulundu
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü’ne bağlı gasilhanede görevli bir imam, boş arazide ağaca asılı halde bulundu.
Olay, Şehitkamil ilçesi Beykent Mahallesi’nde bulunan dağlık arazide meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir psikolojik sorunları bulunan ve gece saatlerinde hava almak için evden çıkan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü’ne bağlı gasilhanede görev yapan imam Mustafa Çakmak’tan (31) yakınları, uzun süre haber alamayınca durumu polise bildirdi.
Polis ekipleri, sabah erken saatlerde Beykent Mahallesi’ndeki dağlık arazide ağaca asılı birinin olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Olay yerine intikal eden polis ve sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede asılı şahsın imam Mustafa Çakmak olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi.
KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ SONRASI BELLİ OLACAK
Hayatını kaybeden Mustafa Çakmak’ın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Çakmak’ın ölümü ile ilgili intihar şüphesi üzerinde durulurken, kesinin ölüm nedenin yapılacak otopsi işlemlerinin ardından netleşeceği vurgulandı. Cenaze, yapılacak otopsi işlemlerinin ardından Asri Mezarlık’ta defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilecek.
Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldığı öğrenildi.
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