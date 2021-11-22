Gassallar, mesleklerinin zorluklarını Cumhuriyet'e anlattı: ''Ölüme alıştık''

22 Kasım 2021 Pazartesi, 12:11

İslam dinine göre insanlar Allah'ın huzuruna gönderilirken temizlenmeli ve kefenlenmelidir. Kelime anlamı "ölüleri yıkayan" olan gassallar her gün yaşamını yitiren insanları yıkayıp kefenliyor.

Pandemi sürecinde özellikle gassalların yüklerinin artmasıyla birlikte bazı belediyeler gassal ilanları vermeye başladılar. Cumhuriyet TV olarak, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda çalışan iki gassalı ve bir mezar kazıcının bir gününü inceledik.

''ÇOCUK CENAZELERİ ÇOK DAHA FARKLI''

Bir süredir Zincirlikuyu Mezarlığı'nda görev yapan gassal Hediye Çile, mesleğini icra ederken tevekkülde nirvanaya ulaştığını ve uhrevi yaşama daha çok önem vermeye başladığını belirtti. Cenazelerin teslimi konusunda belirli zorlukların olduğunu ifade eden Çile, "Cenaze yakınlarını yeri geliyor teselli ediyoruz. Ama o üzüntü bizi üzüyor haliyle. Çünkü bazen empati kuruyorsun, kendi annen oluyor, kendi çocuğun oluyor, kendi ablan oluyor. O konuda biraz yani zorlanabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Çocuk cenazelerinde daha çok zorlandığını belirten gassal Ramazan Ekinci ise, çocukları yıkarken daha çok dikkat ettiklerini, ailelerin feryat ettiklerini ve çocuk cenazelerinin çok daha farklı olduğunu belirtti.

''ÖLÜME ALIŞTIM''

Mezarlıkta kazıcılık yapan Yaşanur Barikan ise işinden dolayı ölüme alıştığını ve mesleğini herkesin yapamayacağını ifade etti. İhtiyacı olmayan kişinin bu mesleği yapmayacağını belirten Barikan, işinin zor olduğunu ve ailelerin yakınlarını gördüğünde etkilendiğini söyledi.