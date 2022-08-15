Kılıçdaroğlu ve Akar’ın sözleri 'asker hastaneleri' tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Asker hastanelerini yeniden açacağız" sözleri, hastanelerle ilgili tartışmaları yeniden gündeme getirdi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, söz konusu alana ilişkin çalışmaların olduğunu belirtti.
Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) ve asker hastaneleriyle ilgili tartışmalar sürüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Asker hastanelerini yeniden açacağız. GATA’yı tekrar şanlı ordumuza teslim edeceğiz” açıklamasının ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da söz konusu alana ilişkin çalışmalarının olduğunu belirtti.
GATA ve asker hastanelerine ilişkin gelişmeleri, eski GATA Dekanı ve Ankara Eğitim Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tümgeneral Zeki Bayraktar ile psikiyatri uzmanı emekli Hava Tabip Yarbay Dr. Semih Dikkatli, Cumhuriyet’e değerlendirdi. Bayraktar, “Akar’ın açıklamalarında temenniden öteye bir anlam yok” diyerek şöyle konuştu:
CEPHEDE İLK MÜDAHALE
“Asker hastaneleri, askeri sağlık sisteminin sadece bir parçası. Bu sistemin temel görevi, cephede ilk müdahaleyi yapacak personeli yetiştirmek, bu kişilerin savaş sırasında ne yapacağını öğretmektir. Bu sistemin beyni GATA’dır. Sivil hastanelerle ve eğitim almamış kişilerle bunu yapamazsınız.”
Kendi personelini yetiştirmenin stratejik ve kritik önemine değinen Dikkatli ise “Personelini kendin yetiştirdiğinde o kişilere askeri yetenekler de kazandırmış oluyorsun. Bunların başında askeri istihbarat bilinci, bilgilerin gizli tutulmasının gerekliliği ve devlete sadakat gibi özellikler geliyor. Bu özellikleri dışarıdan aldığın kişiye kazandıramazsın” dedi. Askeri sağlık sisteminde sevk sisteminin çok hızlı olduğuna dikkat çeken Dikkatli, “Sormak istiyorum: Bu sistemden önce asker hastanelerine getirilen yaralılarımızın ölüm oranı ile bu sistemden vazgeçildikten sonra hastaneye getirilen yaralılarımızın ölüm oranları arasında nasıl bir fark var” ifadelerini kullandı.
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