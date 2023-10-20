‘Gaybubet’ evlerine operasyon: 21 firari şüpheli yakalandı

Terör örgütü FETÖ üyeliği suçundan haklarında yakalama kararı bulunan 21 şüpheli gaybubet evlerinde yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 20.10.2023 - 09:27
‘Gaybubet’ evlerine operasyon: 21 firari şüpheli yakalandı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından  haklarında yakalama emri bulunan FETÖ/PDY örgütü üyesi 24 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. 

Şüphelilerin saklandıkları değerlendirilen gaybubet evlerine yönelik bugün yapılan operasyonda 21 şüpheli yakalandı.


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