‘Gaybubet’ evlerine operasyon: 21 firari şüpheli yakalandı
Terör örgütü FETÖ üyeliği suçundan haklarında yakalama kararı bulunan 21 şüpheli gaybubet evlerinde yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından haklarında yakalama emri bulunan FETÖ/PDY örgütü üyesi 24 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.
Şüphelilerin saklandıkları değerlendirilen gaybubet evlerine yönelik bugün yapılan operasyonda 21 şüpheli yakalandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bu paranın kaynağı ne?
- Nestle'den İsrail kararı
- 'Aile' dizisindeki yatak odası sahnesi tartışma yarattı
- 'TSK görev almaya hazır'
- Trenle yolculuk yapacaklar dikkat! 4 katına çıkarıldı
- Sunak ve Netanyahu'dan ortak açıklama
- İzmir ve Balıkesir adayları belli oldu
- Fulya Öztürk canlı yayında ölümden döndü!
- Burcu Esmersoy'dan 'İsrail' açıklaması
- Reuters'tan Erdoğan değerlendirmesi