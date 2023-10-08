FETÖ firarisi eski binbaşı saklandığı evde yakalandı

Bartın’da terör örgütü FETÖ/PDY’ye üye olmak suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan eski Amasra Sahil Güvenlik Grup Komutanı Binbaşı Bünyamin Kopoycu (46) Amasra’da saklandığı evde yakalanarak, cezaevine gönderildi.

DHA
Yayınlanma: 08.10.2023 - 16:20
FETÖ firarisi eski binbaşı saklandığı evde yakalandı
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Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, ‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’ suçu kapsamında 12 yıl 6 ay hapis cezası alan, eski Amasra Sahil Güvenlik Grup Komutanı Binbaşı Bünyamin Kopoycu yakalandı. 

Hakkında yakalama kararı bulunan firarinin saklandığı evde yakalandığı bildirildi. 

Gözaltına alınan Kopoycu, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karabük Cezaevi'ne götürüldü.


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