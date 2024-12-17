Gaz kaçağı paniği: Otomobil doğalgaz kutusuna çarptı

Küçükçekmece’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil cadde üzerindeki binanın duvarına çarparak, doğalgaz kutusunu kırdı. Kaza sonrasında doğalgaz kaçağı meydana gelmesi üzerine bölgede geniş çaplı önlem alındı.

Gaz kaçağı paniği: Otomobil doğalgaz kutusuna çarptı
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DHA
Yayınlanma: 17.12.2024 - 21:01

Kaza saat 18.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Ebabil Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 KOS 197 plakalı otomobil, cadde üzerindeki 3 katlı binaya çarparak, takla attı.

Kaza nedeniyle binanın önündeki doğalgaz kutusu kırılarak, gaz kaçağı meydana geldi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye, acil sağlık ve doğal gaz firması ekipleri geldi.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde ismi öğrenilemeyen araç sürücüsünün yaralanmadığı anlaşıldı. Doğalgaz firması ekipleri, kaçak olan noktada gaz akışını kesti.

Meydana gelen gaz kaçağı nedeniyle çevrede geniş çaplı önlem alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. 


Etiketler: #doğalgaz #gaz kaçağı #otomobil

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