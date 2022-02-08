Gazeteci Deniz Yücel'e para cezası

08 Şubat 2022 Salı, 17:06

İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Almanya'da yaşayan gazeteci İlker Deniz Yücel gelmezken, avukatları Veysel Ok ve Erselan Aktan katıldı.

Duruşmada esasa ilişkin görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanık Yücel'in, "kamu görevlisine, görevinden dolayı alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talebini tekrar etti.

Mütalaaya karşı savunması sorulan Yücel'in avukatı Ok, müvekkilinin yaklaşık 1 yıl tutuklu kaldığını, tutuklamanın haksız olduğuna ilişkin Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları bulunduğunu söyledi. Müvekkilinin başkası tarafından söylenilen sözü paylaştığını, hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığını belirten Ok, beraat talebinde bulundu.

Yücel'in diğer avukatı Erselan Aktan da şikayetçi Hasan Yılmaz'ın kamuoyuna mal olmuş birçok soruşturmada savcılık yaptığına dikkati çekerek, müvekkilinin aşağılamaya yönelik kastı bulunmadığını söyledi.

Kararını açıklayan mahkeme, sanık İlker Deniz Yücel'i "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçundan 7 bin 80 lira adli para cezasına çarptırdı.

NE OLMUŞTU?

Almanya'da yaşayan gazeteci İlker Deniz Yücel hakkında, sosyal medya hesabından Şubat 2009'da yaptığı bir paylaşımla, o dönem İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili olan ve daha sonra Adalet Bakan Yardımcılığına atanan Hasan Yılmaz'a hakaret ettiği iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

İddianamede Yücel'in, "kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Öte yandan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 27 Şubat 2017'de "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlarından tutuklanan Alman Die Welt gazetesi Türkiye muhabiri Deniz Yücel'in açtığı davada, Türkiye'yi tazminata mahkum etmişti.