Enver Aysever serbest bırakıldı: Kimin şikayetçi olduğunu açıkladı!
Gazeteci Enver Aysever, sosyal medya hesabından Ankara Esenboğa Havaalanı’na gözaltına alındığını duyurdu. Aysever, “Savcılığa götürülüp götürülmeyeceğimi bilmiyorum” dedi.
Gazeteci Enver Aysever, Ankara Esenboğa Havalimanı’nda gözaltına alındığını açıkladı.
TELE1’de yer alan habere göre Aysever, “Savcılığa götürülüp götürülmeyeceğimi bilmiyorum” dedi. Aysever, geçen günlerde hakkında açılan bir soruşturma kapsamında Vatan Emniyet’e ifadeye çağrılmıştı.
Aysever, sosyal medya hesabından ise şu paylaşımı yaptı:
“Ankara Esenboğa Havaalanında gözaltına alındım.”
Ankara Esenboğa Havaalanında göz altına alındım.— Enver Aysever (@enveraysevera) February 2, 2024
SERBEST BIRAKILDI
Çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan Aysever, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın şikayeti nedeniyle gözaltına alındığını açıkladı.
Aysever X'te yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Mahkemeye çıktım ve serbest bırakıldım, yargılama yapılacak daha sonra… Tahmin edin şikayetçi kim? Ahmet Tuncay Özkan. Saat 14.00’de yayın yapıp her şeyi ama her şeyi anlatacağım. Söz konusu suç tele1’ de yaptığım konuşma. Görüşürüz."
Mahkemeye çıktım ve serbest bırakıldım, yargılama yapılacak daha sonra…— Enver Aysever (@enveraysevera) February 2, 2024
Tahmin edin şikayetçi kim?
AHMET TUNCAY ÖZKAN
Saat 14.00’de yayın yapıp her şeyi ama her şeyi anlatacağım.
Söz konusu suç @tele1 de yaptığım konuşma. Görüşürüz.
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