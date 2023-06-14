Gazeteci Gökay Başcan'a hapis cezası!

Yayınlanma: 14.06.2023 - 14:16

Güncelleme: 14.06.2023 - 15:19

BirGün gazetesinin 15 Ocak 2021 tarihindeki yayınında gazetenin editörü Gökay Başcan'ın yazısında kullandığı fotoğraf ve fotoğraf altında yer alan ifadeleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Yargıtay üyesi Yüksel Kocaman’a hakaret ettiği gerekçesiyle dava açıldı.

Yargı bağımsızlığı üzerine kaleme alınan yazıda eski Ankara Başsavcısı ve halen Yargıtay üyesi olan Yüksel Kocaman’ın, Erdoğan’ı nikâhından sonra ziyaret ettiği fotoğraf kullanılmış, “Kocaman nikahtan kısa bir süre sonra Yargıtay üyeliğine atanmıştı" ifadeleri yer almıştı.

Bu ifadeler üzerine BirGün Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aydın, Yazı İşleri Müdürü Mustafa Kömüş ve Editör Gökay Başcan’a da dava açıldı.

23 AY 10 GÜN HAPİS CEZASI VERİLDİ

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Aydın ve Kömüş için beraat kararı Başcan’a ise cumhurbaşkanına ve kamu görevlisine hakaretten ayrı ayrı 11'er ay 20'şer gün olmak üzere toplamda 23 ay 10 gün hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti cezayı erteledi.