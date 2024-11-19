Yasadışı bahis soruşturmasında ikinci dalga: Yasin Obuz, Mesut Can Eray, Kerem Gülsoy ve çok sayıda isim hakkında gözaltı kararı!

Yasadışı bahis soruşturmasında sosyal medya fenomenleri Yasin Obuz, Mesut Can Eray, Cenk Pekkan, Ünal Orhan, Özgür Yağan, Kerem Gülsoy ve Özcan Acar hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Yasadışı bahis soruşturmasında ikinci dalga: Yasin Obuz, Mesut Can Eray, Kerem Gülsoy ve çok sayıda isim hakkında gözaltı kararı!
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DHA
Yayınlanma: 19.11.2024 - 17:46

İstanbul'da yasa dışı bahis reklamı ve teşvikine ilişkin yürütülen soruşturmada, 7 sosyal medya fenomeni hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yasa dışı bahis reklamı ve teşvikine ilişkin bazı tanınmış isimler ile sosyal medya fenomenlerinin de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

ÇOK SAYIDA ÜNLÜ İSİM HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Soruşturmayı yürüten savcılık, sosyal medya fenomenleri Yasin Obuz, Mesut Can Eray, Cenk Pekkan, Ünal Orhan, Özgür Yağan, Kerem Gülsoy ve Özcan Acar hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

Talebi değerlendiren sulh ceza hakimliği, şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarttı.


Etiketler: #bahis #bahis soruşturması #yasa dışı bahis

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