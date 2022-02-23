Gazeteci Güngör Arslan cinayeti Meclis gündeminde: 'Devletin istihbarat birimlerinin bilgisi var mı?'
Kocaeli’de uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybeden gazeteci Güngör Arslan cinayeti, Meclis gündemine taşındı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması talebiyle konuya ilişkin bir soru önergesi veren CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, "Devletin istihbarat birimlerinin bu saldırıya dair bilgisi olup olmadığını, varsa neden önlemediklerini bir tedbir almadıklarını öğrenmek istiyoruz" dedi.
Kocaeli'de, Ses Kocaeli Gazetesi sahibi Güngör Arslan, Cedit Mahallesi'ndeki ofisine gelen kişinin silahlı saldırısına uğramış ve tüm müdalelere rağmen kurtarılamamıştı.
Son olarak Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Arslan cinayetini Meclis gündemine taşıdı.
"İSTİHBARAT BİRİMLERİNİN BİLGİSİ VAR MI?"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması talebiyle TBMM Başkanlığına bir soru önergesi veren Tarhan, "Kocaeli'de bu cinayetin işleneceğini merhum Güngör Arslan da dahil herkes biliyordu. Bu cinayet Marquez'in 'Kırmızı Pazartesi' romanındaki gibi, herkesin işleneceğini bildiği, ancak kimsenin engel olmadığı bir cinayettir. Devletin istihbarat birimlerinin bu saldırıya dair bilgisi olup olmadığını, varsa neden önlemediklerini bir tedbir almadıklarını öğrenmek istiyoruz. İçişleri Bakanlığı'nın aydınlatması gereken birçok karanlık nokta var" dedi.
"TEHDİTLER ALDIĞINI SOSYAL MEDYADA DAHA ÖNCE PAYLAŞMIŞTI"
Güngör Arslan tarafından sosyal medyada paylaşılan videoyu da hatırlatan Tarhan, "Güngör Arslan saldırıya uğradığını ve tehditler aldığını sosyal medyada daha önce paylaşmıştı. Biz Güngör Arslan'ın bir koruma talebi oldu mu bilmiyoruz. Ama devletin görevi vatandaşını korumak. Bu bilgiye vakıf olabilecek durumda olanların güvenlik tedbirlerini de almaları mümkünken İçişleri Bakanı Soylu suçlularla fotoğraf çektirmekten, istihbarat birimleri de medyada sadece Cumhurbaşkanına hakaret suçlarını araştırmaktan fırsat bulup yurttaşlarımızın güvenliğini sağlamaya vakit ayıramıyorlar mı diye merak ediyoruz" dedi.
Tarhan, verdiği soru önergesinde şu soruların yanıtlanmasını istedi:
- Tehdit aldığı yönünde video kayıtları medyada yer alan Ses Kocaeli Gazetesinin Sahibi/Yazı İşleri Müdürü Güngör Arslan'ın herhangi bir zamanda resmi koruma talebi olmuş mudur?
- Anılan videolar nedeniyle emniyet tarafından resen yürütülmeye başlanan bir süreç olmuş mudur?
- Ses Kocaeli Gazetesi'nin Sahibi/Yazı İşleri Müdürü Güngör Arslan'ın tehdit aldığı ve kendisine saldırı gerçekleştirileceği yönünde bir istihbarat kaydı var mıdır?
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