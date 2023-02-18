Gazeteci Güngör Mengi son yolculuğuna uğurlandı

Yayınlanma: 18 Şubat 2023 - 19:05

Güncelleme: 18 Şubat 2023 - 19:37

Kıdemli gazeteci Güngör Mengi için Alsancak Hocazade Camisi’nde düzenlenen törende, duayen gazetecinin ailesi, iş, sanat ve basın dünyasından isimlerin taziyelerini kabul etti.

Cenaze namazı öncesi kardeşi İlhan Mengi, Güngör Mengi'nin oğlu Saya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cem Mengi, kızı ve damadı Gülgün-Engin Hıdır, torunları Emir ve Emin Hıdır cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Mengi'nin cenazesine eşi Ruhat Mengi'nin yanı sıra Sanatçı Oya Başar, Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, geçmiş dönem İzmir milletvekilleri, iş dünyasının temsilcileri, yakınları ve meslektaşları katıldı. Çok sayıda kurum ve kuruluş da cenaze törenine çelenk gönderdi.

Mengi'nin cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı'na gönderildi. Güngör Mengi yarın (19 Şubat Pazar) saat 13.00'te İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verilecek.

GÜNGÖR MENGİ KİMDİR?

Çanakkale Bayramiç'te 1940'ta doğan Güngör Mengi, 1959'da Demokrat İzmir gazetesinde mesleğe başladı. 1964-1971 yılları arasında Yeni Asır gazetesinde haber müdürü olarak görev yapan Mengi, 1971'de Devir gazetesine geçti, yazı işleri müdürlüğü görevini üstlendi.

Yeniden döndüğü Yeni Asır gazetesinde 1972-1987 yıllarında başyazarlık ve yazı işleri müdürlüğü yapan Mengi, daha sonra transfer olduğu Sabah gazetesinde murahhas üyelik, yazarlık ve başyazarlık görevini yürüttü.

Sabah gazetesinden ayrıldıktan sonra 2002'de gazeteci arkadaşlarıyla Vatan gazetesini kuran ve burada başyazar olarak görev yapan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) üyesi Mengi, sürekli basın kartı ve Burhan Felek Ödülü (2011) sahibiydi.