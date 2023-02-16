Güngör Mengi kimdir, neden öldü?

Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 23:41

Güncelleme: 16 Şubat 2023 - 23:41

İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nin önceki dönem başkanlarından olan gazeteci Güngör Mengi hayatını kaybetti.

GÜNGÖR MENGİ KİMDİR?

Mengi, 1940 yılında Halit-Feraset Mengi çiftinin çocuğu olarak Bayramiç'te doğdu İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'den mezun olan Mengi, Gazeteciliğe 1959 yılında Demokrat İzmir'de başladı. İzmir'de yayınlanan Yeni Asır gazetesinde 1964-71 yılları arasında haber müdürü olarak görev yaptı. 1971-72 yıllarında Devir dergisinde yazı işleri müdürlüğü, 1972-87 yıllarında Yeni Asır gazetesinde başyazarlık ve yazı işleri müdürlüğü, Sabah gazetesinde murahhas üyelik ve yazarlık yaptı. Mengi son olarak Vatan Gazetesi'nde başyazar olarak çalıştı.



GÜNGÖR MENGİ'NİN EŞİ KİM?

Mengi, ilk evliliğini 1962'de Gülsen Tözün ile yaptı ve bu evlilikten Gülgün ve Cem isminde iki çocuğu oldu. Eşinin vefatı sonrası 1992 yılında, gazeteci Ruhat Mengi (Ünaldı) ile evlendi. Ruhat Mengi'nin ilk evliliinden olan kızı Nazlı, Mengi soyadını kullanmaktadır.

GÜNGÖR MENGİ NEDEN ÖLDÜ?

İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nin önceki dönem başkanlarından olan gazeteci Güngör Mengi 83 yaşında hayatını kaybetti. Mengi'nin cenazesinin 18 Şubat 2023 günü öğle namazından sonra Alsancak Hocazade Cami’nden kaldırılacağı öğrenildi.