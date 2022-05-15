Gazeteci Hasan Tahsin anıldı

15 Mayıs 2022 Pazar, 15:26

15 Mayıs 1919’da İzmir’in işgali sırasında işgal kuvvetlerine karşı ilk kurşunu atarak milli mücadeleyi başlatan Şehit Gazeteci Hasan Tahsin, ölümünün 103’ncü yılında Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) üyeleri tarafından anıldı.

Konak'taki İlk Kurşun Anıtı önünde bir araya gelen HKP'liler adına açıklamayı HKP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir İl Başkanı Av. Tacettin Çolak yaptı. Eylem sırasında, "Hasan Tahsin Onurumuzdur", "Hasan Tahsin Ölümsüzdür", "Emperyalistler, İşbirlikçiler Geldikleri Gibi Gidecekler" sloganları atıldı.

Tacettin Çolak, "103. yıl dönümünde Emperyalistlere karşı ilk kurşunu atan Hasan Tahsin'i saygıyla anıyoruz" dedi. Çolak, "Bugün ülkemiz Kurtuluş Savaşı’mızın çıktığı koşullardan farksız değil. Karanlık günlerden geçiyoruz. Akıl ve bilim düşmanı, Mustafa Kemal ve Laik Cumhuriyet düşmanı ortaçağcı gericilik AKP’giller eliyle memleketin en ücra köşelerine kadar kök salmış. Yargı AKP’giller’in özel hukuk bürosu olarak çalışıyor. Yurtseverler hapis cezaları ile yıldırılmaya çalışılıyor. İşsizlik ve pahalılık cehennemine can dayanmaz oldu" ifadelerine yer verdi.

ATATÜRK'ÜN SÖZÜNÜ HATIRLATTI

Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ndeki "Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar, gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri, şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakruzaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir" sözünü hatırlatan Çolak, "Evet, millet fakruzaruret içinde harap ve bitap düşmüştür" dedi.

"HASAN TAHSİN'LERİN DEVAMCISIYIZ"

Kurtuluş Savaşı öncesi Namık Kemal'in "Vatanın bağrına düşman dayamış hançerini; Yok mudur kurtaracak baht-ı kara mâderini?" sözüne karşı Mustafa Kemal Atatürk'ün "Vatanın bağrına düşman dayasın hançerini. Bulunur kurtaracak bahtı kara maderini" dediğini anımsatan Çolak, "Bahtı kara maderini kurtaracak olan en yurtsever, en halksever, en doğasever parti olan Halkın Kurtuluş Partisi etrafında örgütlenmiş halktır. Halkın Kurtuluş Partisi, Birinci Antiemperyalist Kurtuluş Savaşı’mızın Önderi Mustafa Kemal ve emperyalistlere ilk kurşunu atan kahraman, yurtsever Hasan Tahsin’lerin devamcısıdır" ifadelerine yer verdi.