HKP'li Sait Kıran’dan Tansu Çiller’e sert yanıt: 'Cumhuriyet'in yarattığı değerleri yok etmiştir'

12 Mayıs 2022 Perşembe, 10:20

Türkiye Cumhuriyeti’nin 22. Başbakanı Tansu Çiller, Cumhuriyet TV’den Sinem Nazlı Demir’in sorularını yanıtladı. '5 Nisan Kararları'nı savunan Çiller, "PTT'nin T'sini satmak istedik, sattırmadılar" diye konuştu.

Çiller açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Şöyle bir kanı var: Tansu Çiller, ekonomi profesörüydü, üstelik Boğaziçi Üniversitesi'ndendi ama ekonomiyi mahvetti, çıktı gitti. Bu kadar büyük bir haksızlık olamaz. Benim 5 Nisan Kararları'nı uygulamamdan sonra... 1995 yılında Başbakan Tansu Çiller, yüzde 8 büyüme. Nerede 2-3-4-5, nerede yüzde 8 büyüme? Ben bütün bunları yaptım ama hangi şartlarda yaptım? Koalisyonlarla, terör mücadelesiyle... 1995'te Türkiye'yi rekabete açtık. PTT'nin T'sini satmak istedik, sattırmadılar”

KIRAN’DAN ÇİLLER’E SERT YANIT

Çiller’in bu açıklamasına Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Sekreter Yardımcısı Av. Sait Kıran tepki gösterdi. Cumhuriyet’e konuşan Kıran, “Özelleştirme savunusu yapmak halka ihanette ısrar etmektir. Bunun başka açıklaması yoktur” ifadelerine yer verdi.

"ÇİLLER TARAFINDAN CUMHURİYET’İN DEĞERLERİ YOK EDİLMİŞTİR"

“Tansu Çiller iktidarı halkımıza işsizlik, pahalılık, zam, zulüm getirmiştir. Özelleştirme, halkımızın alın terinden biriktirilen olanaklarla yaratılan kamu mallarının yerli yabancı parababalarına peşkeş çekilmesidir” diyen Kıran, sözlerine şöyle devam etti:

“Tansu Çiller ve benzerleri tarafından Cumhuriyetin yarattığı değerler bir bir yok edilmiştir, sonuç ortadadır. İşsizliğin ve pahalılığın dayanılmaz boyutlarda artması... En temel yaşamsal maddelerin bile yabancı ülkelerden ithal edilmek zorunda kalınması: buğday, pirinç, mercimek, nohut, mısır, ayçiçek yağı, hatta hatta saman... Bütün bunları halkımız anbean yaşarken, özelleştirme savunusu yapmak halka ihanette ısrar etmektir. Bunun başka açıklaması yoktur.”

"ÇİLLER FIRSAT BULSA AYNI İHANETİ GÖZÜNÜ KIRPMADAN YAPACAKTIR"

Kıran, “Halkın Kurtuluş Partisi olarak özelleştirme adı altındaki, halka ülkeye ihanete karşı mücadele ettik ve etmeye devam ediyoruz” dedi.

Kıran açıklamasında şunları kaydetti:

“Tansu Çiller kişisel çıkarları için halka, ülkeye ihanet etmekten çekinmeyen tipik burjuva siyasetçisidir. Bu açıklaması fırsat bulsa aynı ihaneti gözünü kırpmadan, vicdanı sızlamadan yapacağını göstermektedir. Halkımızın deyimiyle böylelerini toprak bile ıslah edemez. Halka karşı işledikleri suçların hesabını vermedikleri için, pervasız konuşabilmektedirler. Ancak gün gelecek, devran dönecek bütün suçlular halka hesap vereceklerdir.”

Kıran, “Halkın Kurtuluş Partisi bu uğurda mücadele etmektedir. Ülkemize, halkımıza karşı boynumuzun borcudur, bu mücadeleyi er geç kazanacağız. Gerçek Demokratik halk iktidarını kuracağız. Halkımız gerçek kurtuluşa kavuşacaktır” diyerek açıklamasını sonlandırdı.