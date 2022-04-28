HKP'den Erdoğan ve Çavuşoğlu hakkında suç duyurusu

28 Nisan 2022 Perşembe, 09:51

Eski AKP Kayseri milletvekili Pelin Gündeş, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi üyesi olduğu dönemde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun mobbingine maruz kaldığını iddia etmişti.

Gündeş, sosyal medya hesabından Mevlüt Çavuşoğlu’nun yolunu keserek, "Kapasitesiz, saygısız, şerefsizlik" gibi ifadeleri kullandığını yazmıştı. Gündeş, “Nursuna Memecan (dönemin AKP Sivas milletvekili) ve Mevlüt Çavuşoğlu beni hep bir köşeye çekip ‘Türkiye’yi savunan önerge vermeyeceksin’ şeklinde ifadelerde bulundular” demişti. Söz konusu iddiaya karşı Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları harekete geçti.

4 İSİM HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

HKP avukatları, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AKP İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır, Eski AKP Sivas milletvekili Mesude Nursuna Memecan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

2 SUÇLAMA YÖNELTİLDİ

HKP avukatları; Erdoğan, Çavuşoğlu, Bozkır ile Memecan’ın “Devlet hizmetlerinde sadakatsizlik” ile “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama” suçlarını işlediklerini belirtti.

ESKİ AKP MİLLETVEKİLİ TANIK OLARAK DİNLENSİN TALEBİ

HKP avukatları tarafından Başsavcılığa verilen dilekçede yer alan isimler hakkında soruşturma yürütülerek kamu davası açılması, eski AKP Milletvekili Pelin Gündeş Bakır’ın tanık sıfatıyla dinlenilmesi talep edildi.

“TARİHİN HİÇBİR ZAMAN SİLİNMEYECEK HAFIZASI”

Suç duyurusuna ilişkin HKP MYK Üyesi Adnan Okur açıklama yaptı. Okur, şu ifadelere yer verdi:

“Bugün yargıya taşıdığımız, tarihin hiçbir zaman silinmeyecek hafızasına kaydettirdiğimiz olay gerçekten çok kahredici, çok ürpertici. Tabii ki bu yüreğinde vatan sevgisi, halk sevgisi taşıyanlar, vicdan duygusu olanlar için kahredici, ürpertici. Saşıp yanılıp AKP’giller’den milletvekili olan Prof. Dr. Pelin Gündeş’in yaptığı açıklamalar, yıllar yılı onlarca defa dile getirdiğimiz AKP’giller’in kanunlarla çalışan bir sermaye partisi olmadığı, kriminal, çıkar amaçlı mafyatik bir örgüt olduğu gerçeğini bir kez daha kör gözlere batırıyor. Milletvekili olduğu dönemde Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi üyesi de olan Pelin Gündeş’in iddialarına göre yapmış olduğumuz suç duyurusunun şüphelileri, ‘Türkiye’yi savunan önerge vermeyeceksin’ diyorlar. Türkiye’nin savunulması istenmiyorsa savunulması gereken BOP’tur. BOP’un başpatronu, yaratıcısı ABD Emperyalist Haydududur ve onun AB’li müttefikleridir, Siyonist İsrail’dir. İşte ülkemizin sokulduğu bu duruma isyan eden, içi sızlayan vatansever, halksever bir parti olarak; Recep Tayyip Erdoğan, Mevlüt Çavuşoğlu, Volkan Bozkır ve Mesude Nursuna Memecan hakkında suç duyurusunda bulunduk.”

ATATÜRK’ÜN SÖZÜNÜ HATIRLATTI

Mustafa Kemal Atatürk’ün “Dış politikamızda dürüstlük, ülkemizin güvenliği ve gelişmesinin korunmasına önem verilmesi prensibi, davranışlarımıza rehber olmaktadır. Dış politikamızda, ülkenin korunması, güveninin sağlanması, vatandaşların haklarının herhangi bir saldırıya karşı bizim tarafımızdan savunulması konuları, özellikle göz önünde tuttuğumuz noktalardır” sözünü hatırlatan Okur, “AKP’giller’in dış politikasında Mustafa Kemal’in altını çizdiği noktaların hiçbirisi yok. AKP’giller’in rehberleri kim? ABD-AB Emperyalistleri, yerli yabancı parababaları, ortaçağcı tarikatlar, cemaatler” dedi.

“MUTLAKA HESAP VERECEKLER”

Okur, “Elbette bu devran böyle gitmeyecek. AKP’giller bu vatana ve halka yaptıkları ihanetlerinin hesabını mutlaka verecekler. Kanunlarla çalışan, bağımsız ve tarafsız yargı yeniden oluşturulacak, AKP’giller ve avanesini, şu anki TCK hükümlerince yüzlerce kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarına çarptırarak hak ettikleriyle karşılaştırmış, buluşturmuş olacak” diyerek açıklamasını sonlandırdı.