Gazeteci İsmail Arı hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi: İstenen ceza belli oldu

"Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla tutuklanan ve 52 gündür Ankara Sincan Cezaevi'nde tutulan BirGün muhabiri, gazeteci İsmail Arı hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede gazeteci Arı’ya ‘yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ ve ‘gizliliğin ihlali’ suçlamaları yöneltildi.

Arı’nın halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasından 1 yıldan 3 yıla kadar, gizliliğin ihlali suçlamasından da yine 1 yıldan 3 yıla kadar cezalandırılması talep edildi.

İddianame Ankara 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Duruşma tarihinin önümüzdeki günlerde belirlenmesi bekleniyor.

İDDİANAMEDEN

BirGün'ün aktardığına göre, iddianamede suçlamalara gerekçe olarak Arı’nın YouTube programındaki açıklamaları ile sosyal medya paylaşımları gösterildi.

Arı’nın BirGün TV’de katıldığı programda AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ailesinin 20 vakfın yönetiminde bulunması ve bu vakıflara aktarılan kamu kaynaklarına ilişkin ifadelerinin ‘yanıltıcı bilgi’ niteliğinde olduğu öne sürüldü.

Arı'nın ayrıca sosyal medya hesabından, Erdoğan’ın mezun olduğu imam hatip lisesi arazisinde bulunan tarihi yapıların gözden çıkarılması haberine ilişkin paylaşımı, hakim ve savcı atamalarındaki usulsüzlüklere dair ifadeleri ve ‘Yunus Emre Vakfı’nda yaşandığı iddia edilen yolsuzluk’ olarak bilinen dosyaya ilişkin paylaşımı da iddianamede yer aldı.

NE OLMUŞTU?

22 Mart Pazar günü tutuklanan gazeteci İsmail Arı, 52 gündür "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla Sincan Cezaevi’nde.

İsmail Arı, ailesini ziyaret ettiği Tokat’ta 21 Mart Cumartesi gecesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.