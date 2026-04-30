Tutuklu gazeteci İsmail Arı'ya bir dava daha

39 gündür Sincan Cezaevi'nde tutuklu bulunan gazeteci İsmail Arı'ya bir dava daha açıldı.

BirGün gazetesindeki yazısında İsmail Arı, "Cezaevindeyken bana bir dava daha açıldı. Suçum; 3 yıl önce bir haber sitesinin, eski Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı hakkındaki tweetini yorumsuz olarak yeniden paylaşmak. Bu yüzden cezalandırılmam isteniyor" dedi.

Yöneltilen suçlama hakkında ayrıntı paylaşan Arı, "2023 yılında Sendika.org isimli haber sitesi, "CHP’den işkenceci polis Mukadder Kardiyen hakkında suç duyurusu" başlığıyla bir haber yayımlayıp sosyal medyada da haberi bu başlıkla paylaşmış. İddianameye göre ben de bu haberi kendi sosyal medya hesabımdan yorum yapmadan retweet etmişim, yani yeniden paylaşmışım. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün avukatı da bu olayı savcılığa şikâyet etmiş" ifadelerini kullandı.

Davaya ilişkin iddianamenin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlandığını ifade eden Arı, iddianamede Ankara İl Emniyet Müdürlüğü "müşteki", eski Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mukadder Kardiyen'nin ise "mağdur" sıfatıyla yer aldığını kaydetti.

Dava kapsamında İsmail Arı hakkında "kamu görevlisine hakaret" suçundan ceza isteniyor. Davanın ilk duruşması 17 Eylül 2026 tarihinde Ankara 47. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

NE OLMUŞTU?

22 Mart Pazar günü tutuklanan gazeteci İsmail Arı, 39 gündür "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla Sincan Cezaevi’nde.

İsmail Arı, ailesini ziyaret ettiği Tokat’ta 21 Mart Cumartesi gecesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.