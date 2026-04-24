İsmail Arı'nın tutukluluğuna devam kararı: Hakim ile diyaloğunu anlattı

"Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla tutuklanan ve 33 gündür Ankara Sincan Cezaevi'nde tutulan BirGün muhabiri, gazeteci İsmail Arı'nın tutukluluğuna devam kararı verildi.

SEGBİS ile Ankara 6. Sulh Ceza Hâkimliği’ne bağlanan ve 'tutukluluk incelemesi' uygulamasına katılan gazeteci Arı, hakim ile arasında geçen diyaloğu cezaevinden aktardı.

"HUKUKSUZLUĞA ORTAK OLMAYIN"

Hakimin, “Diyeceğin var mı?” sorusunu yanıtlayan Arı, şunları söyledi:

“Gördüğüm kadarıyla kıdemli bir yargı mensubusunuz. Beni tutuklattıran savcı ile tutuklayan sulh ceza hâkiminin hukuksuz bir karara imza attığını vurgulamak istiyorum. Bir aydır cezaevinde olmama neden olan suç iddiasının yatarı yok, bunu en iyi siz biliyorsunuz. Kaldı ki bu suçun unsurları da oluşmuş değil, bunu da en iyi siz biliyorsunuz.

Bu suç iddiasının gerçekleşmesi için neredeyse 6-7 Eylül olayları gibi veya Madımak Katliamı gibi bir olayın yaşanması, halkın korku ve endişe içinde paniğe kapılarak sokaklara inmesi gerekiyor. Benim tamamı gerçek olan haberlerimin hangisinde böyle bir olay yaşandı?

Kaldı ki ne delil karartma ne de kaçma şüphem var. Kaçmak istesem kaçardım. Defalarca yurtdışına gittim, geri dönmezdim. Ancak benim bu ülkede gazetecilik yapmak gibi bir derdim var. Burada hayatımdan bir ay çalındı. Sizin bu hukuksuzluğa ortak olmamanızı talep ediyorum.

Yatarı olmayan bir suç iddiası ile beni cezaevinde tutmaya devam mı edeceksiniz? Vereceğiniz karar ile basın tarihine geçeceksiniz. Bu hukuksuzluğa ortak olmayın.”

BirGün gazetesindeki yazısında Arı, bu sözlerin karşısında sulh ceza hakiminin, "Evet, kıdemli bir yargı mensubuyum. Savcı tutukluluğunun devamını talep etmiş. Ben de bu yönde, yani tutukluluğunun devamına karar veriyorum" dediğini aktardı.

NE OLMUŞTU?

22 Mart Pazar günü tutuklanan gazeteci İsmail Arı, 33 gündür "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla Sincan Cezaevi’nde.

İsmail Arı, ailesini ziyaret ettiği Tokat’ta 21 Mart Cumartesi gecesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.