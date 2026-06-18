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Gazeteci İsmail Arı'nın basın kartı iptal edildi

Gazeteci İsmail Arı'nın basın kartı iptal edildi

18.06.2026 15:52:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Gazeteci İsmail Arı'nın basın kartı iptal edildi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, gazeteci İsmail Arı'nın basın kartını iptal etti. İletişim Başkanlığı yetkilileri gerekçe olarak Arı'nın "adli sicil kaydı"nı gösterdi.
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Ankara'da 75 gün Sincan Cezaevi’nde tutuklu bulunan ve çıkarıldığı ilk mahkemece 5 Haziran’da tahliye edilen BirGün muhabiri, gazeteci İsmail Arı’nın basın kartı iptal edildi.

BirGün'ün aktardığına göre; İletişim Başkanlığı yetkilileri Arı’ya, “Basın kartınız adli siciliniz nedeniyle iptal edildi” şeklinde sözlü bilgi verdi ancak Arı’nın hüküm giydiği bir yargı dosyası ve adli sicil kaydının bulunmadığı öğrenildi.

"HÜKÜM GİYDİĞİM DAVA YOK"

İsmail Arı da konuya ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sadece gazetecilik yaptığım için 75 gün cezaevinde tutuldum. Ben cezaevindeyken İletişim Başkanlığı basın kartımı iptal etmiş. Gerekçe ise “adli sicilimin” uygun olmamasıymış Benim hüküm giydiğim tek bir davam dahi yok. Sadece mesleki faaliyeti nedeniyle cezaevine atılan bir gazetecinin basın kartını iptal edenleri tebrik ediyorum."

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