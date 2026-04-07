Gazeteci İsmail Arı'nın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

22 Mart'ta 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' gerekçesiyle tutuklanan ve Sincan Cezaevi'ne sevk edilen gazeteci İsmail Arı'nın tutukluluğuna itiraz edildi.
İtiraz başvurusunu değerlendiren Ankara 18’inci Asliye Ceza Mahkemesi, yapılan başvuruyu reddetti.
BirGün gazetesinin aktardığına göre Ankara 18’inci Asliye Ceza Mahkemesi, "Tutuklama kararının usul ve yasaya uygun olduğuna” hükmetti.
NE OLMUŞTU?
22 Mart Pazar günü tutuklanan gazeteci İsmail Arı, 16 gündür "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla Sincan Cezaevi’nde.
İsmail Arı, ailesini ziyaret ettiği Tokat’ta 21 Mart Cumartesi gecesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.