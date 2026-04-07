Gazeteci İsmail Arı'nın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

7.04.2026 11:13:00
22 Mart Pazar günü tutuklanan ve 16 gündür Sincan Cezaevi'nde bulunan gazeteci İsmail Arı'nın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.

22 Mart'ta 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' gerekçesiyle tutuklanan ve Sincan Cezaevi'ne sevk edilen gazeteci İsmail Arı'nın tutukluluğuna itiraz edildi.

İtiraz başvurusunu değerlendiren Ankara 18’inci Asliye Ceza Mahkemesi, yapılan başvuruyu reddetti.

BirGün gazetesinin aktardığına göre Ankara 18’inci Asliye Ceza Mahkemesi, "Tutuklama kararının usul ve yasaya uygun olduğuna” hükmetti.

NE OLMUŞTU?

22 Mart Pazar günü tutuklanan gazeteci İsmail Arı, 16 gündür "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla Sincan Cezaevi’nde.

İsmail Arı, ailesini ziyaret ettiği Tokat’ta 21 Mart Cumartesi gecesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. 

Tutuklu gazeteci İsmail Arı: Haber alma hakkınıza ve gazetecilere sahip çıkın Sincan Cezaevi’nde tutuklu bulunan gazeteci İsmail Arı, gazeteci Ozan Gündoğdu aracılığıyla gönderdiği mesajda, sadece gazetecilik yaptığı için cezaevinde olduğunu belirterek, “Haber alma hakkınıza ve gazetecilere sahip çıkın” dedi.
CHP’li Emir’den, Tanju Özcan ve İsmail Arı'ya ziyaret: ’28 kişilik koğuşta 46 kişi kalıyor!’ CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Sincan Cezaevi’nde Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve gazeteci İsmail Arı’yı ziyaret etti. Emir, tutuklamalara tepki göstererek “Türkiye bu hukuksuzluğu hak etmiyor” dedi.
İYİ Partili Selcan Taşçı'dan tutuklu gazeteci İsmail Arı'ya ziyaret: 'İsmail gripti, doktor talebinde bulunmuş...' İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı, tutuklu bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve BirGün muhabiri İsmail Arı'yı cezaevinde ziyaret etti. Taşçı ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "İsmail gripti; doktor talebinde bulunmuş. Umarım, çarşambayı beklemeden, tek doktor günleri var çünkü, karşılanması konusunda gereği yapılır" dedi.