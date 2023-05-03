Yayınlanma: 03.05.2023 - 13:26

Güncelleme: 03.05.2023 - 13:26

Depremzede ailelere yapılmak üzere gerçekleştirilen 3 bin TL yardımdan kimlerin, nasıl faydalanabileceği araştırılıyor. Peki, Kızılay 3 bin TL yardım başvurusu nasıl yapılır? Kızılay 3 bin TL yardımı kimler, nasıl alabilir? İşte ayrıntılar...

KIZILAY 3 BİN TL YARDIMINI KİMLER ALABİLİR?

Projenin ilk fazı için belirlen ihtiyaç sahibi hanelerin üyeleri, SMS kanalıyla TCKN’leri üzerinden yatırılan miktar hakkında bilgilendiriliyor. Nakit transferler Halkbank aracılığıyla yürütülüyor ve yatırılan miktarın tek seferde hesaptan çekilmesi gerekiyor. Nakdi yardımla ilgili hareketlerin takibi, Kızılaykart platformu üzerinden gerçekleşiyor.

T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın deprem öncesinde sağladığı sosyal yardımlardan yararlanan ve deprem bölgesinde ikamet eden en fazla ihtiyaç sahibi durumundaki kişilerin verisi temin edildi. AFAD’ın kriterlerine göre bina hasar durumu orta ve üstü olarak belirlenen haneler, T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı veri seti ışığında ve hedefleme çalışmaları kapsamında tekrar incelendi. Tüm bu detaylı analiz neticesinde 151.000 hanenin verisine ulaşıldı. 15 sosyal yardım türüne göre hane içerisindeki kadın, çocuk ve engelli durumundaki en kırılgan grupta yer alan ihtiyaç sahipleri de analiz edilerek, ödeme planında bir önceliklendirme gerçekleştirildi.

KIZILAY 3 BİN TL YARDIM NASIL ALINIR?

İlk uygulamada 2 ay sürecek projenin süresinin uzatılması ve yararlanıcı kitlesinin genişletilmesi için planlama çalışmalarına da aralıksız devam ediliyor. Proje ile ilgili detaylı bilgiye, Kızılay’ın 168 çağrı merkezinden ya da biz.kizilaykart.org internet adresinden ulaşılabilir.