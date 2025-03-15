Gazeteci İsmail Saymaz'a yurt dışına çıkış yasağı: 'Pasaportuma el kondu'
Gazeteci İsmail Saymaz, ailesi ile tatile çıkmak isterken hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulduğunu öğrendiğini belirtti. Saymaz ayrıca pasaportuna da el konulduğunu açıkladı.
Gazeteci İsmail Saymaz, hakkında yurt dışı yasağı konulduğunu yurt dışına çıkmak isterken öğrendiğini açıkladı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Saymaz, gelişmeyi şu sözlerle aktardı:
"Haftalardır süren itibar suikastlerine bir de hukuksuzluk eklendi. Eşim, çocuğum ve arkadaşlarımla haftasonu tatili için yola çıkmışken, hakkımda yurt dışına çıkış yasağı konduğunu öğrendim. Pasaportuma el kondu."
"GAZETECİLİK DIŞINDA SUÇUM YOK"
Saymaz sözlerine, "Kaçacak olsaydım… Son 1.5 ayda beş kez yurtdışına çıkıp dönmezdim. 7 Mart’ta gittiğim Almanya’dan, hakkımda soruşturmalar olduğunu bile bile 12 Mart’ta geri gelmezdim. Savcılık tarafından ne zaman ifadeye çağrılsam koşa koşa gittim. Geçen perşembe günü üç farklı soruşturmadan ötürü Bakırköy Adliyesi’ndeydim. Gazetecilik dışında suçum… Türkiye’den başka bir yere gitmeye niyetim yok. Bu yapılanları eleştirel gazeteciliğe bir gözdağı olarak görüyor ve reddediyorum" şeklinde devam etti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kabinede değişiklik
- GAİN Medya’yı kim satın aldı?
- Erdoğan’la ‘sıkı fıkı’ rektör
- Erdoğan'dan atama ve görevden alma kararları!
- Akademisyenlerden 'diploma' tepkisi
- 'Yandaş basının en hızlı tetikçileri...'
- Cinsel saldırı davasında skandal soru!
- Saray Gidicidir
- Yandaşın 'sınav belgesinde' hatalar zinciri!
- Bahçeli çalışmalarına ne zaman dönecek?