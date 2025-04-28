Gazeteci İsmail Saymaz'ın adli kontrole itirazı reddedildi
Gazeteci İsmail Saymaz'ın ev hapsinin kaldırılmasına ilişkin başvurusunun savcılık tarafından reddedildiği bildirildi.
19 Mart'taki İBB operasyonunda gözaltına altına alındıktan sonra hakkında ev hapsi kararı verilen gazeteci İsmail Saymaz'ın ev hapsinin kaldırılmasına ilişkin başvurusu savcılık tarafından reddedildi.
Halk TV'de Yeni Bir Sabah programını sunan İsmail Küçükkaya, İsmail Saymaz'ın ev hapsinde olduğunu ve özgürlüğüne kavuşmak için gün saydığını belirterek hakkındaki son gelişmeyi paylaştı.
Küçükkaya, savcılık ve avukatlarının adli kontrol şartlarının kaldırılması için mahkemeye başvurduklarını hatırlatarak, "Avukatları başvurdular mahkemeye bu elektronik kelepçenin kaldırılması ve adli kontrol şartlarının kaldırılması için, özgürlüğüne kavuşması için. Fakat mahkeme bunu reddetti" dedi.
Etiketler: #ev hapsi #İsmail Saymaz
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