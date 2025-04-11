İsmail Saymaz'ın yazılarına ilişkin Halk TV'den açıklama

Yayınlanma: 11.04.2025 - 12:03

Güncelleme: 11.04.2025 - 12:04

19 Mart’ta gözaltına alınan ve ev hapsi cezası verilen İsmail Saymaz’ın yazıları halktv.com.tr’den bilinmeyen bir sebeple kaldırıldı.

Bu gelişmenin ardından Saymaz'ın kurumdan ayrıldığı iddiası ortaya atıldı. halktv.com.tr yönetimi konuya ilişkin açıklama yaptı.

Saymaz’ın Halk TV’den ayrıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

"SAYMAZ'IN YAZILARININ 'UÇTUĞU' TESPİT EDİLDİ"

halktv.com.tr’den yapılan açıklamada teknik ekibin inceleme yaptığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada “Yazarlar sekmesinden sadece İsmail Saymaz'ın yazılarının 'uçtuğu' tespit edildi. Ekiplerin çalışması devam ederken kötü niyetli bir dışarıdan müdahalenin en yüksek ihtimal olduğu değerlendirmesi yapılıyor” ifadelerine yer verildi.

Teknik çalışmanın ardından İsmail Saymaz’ın yazar profili yeniden web sitesine eklendi.

“TEKNİK BİR SORUN YAŞANDIĞINI DÜŞÜNMEK İSTİYORUM”

Halktv.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Bengü Şap Babaeker sosyal medya hesabından şunları yazdı:

“Bütün mesleğin kuşatıldığı bir dönemde, iki arkadaşımızın akıl almaz suçlamalarla hakim karşısına çıkarıldığı saatlerde uğraşmak zorunda olduğumuz işlere bakar mısınız... Hayır İsmail Saymaz Halk TV'den ayrılmadı ve hayır İsmail Saymaz'ın yazıları siteden kaldırılmadı elbette. Şu anda sorunu çözdük, Saymaz'ı yerine aldık ama yazarlar sayfasından onun yazılarının neden 'uçtuğunu' çözemedik. Teknik ekibimiz anlamaya, nedenini bulmaya çalışıyor. Bir hack'lenme olmadığını, teknik bir sorun yaşandığını düşünmek istiyorum.”

Bütün mesleğin kuşatıldığı bir dönemde, iki arkadaşımızın akıl almaz suçlamalarla hakim karşısına çıkarıldığı saatlerde uğraşmak zorunda olduğumuz işlere bakar mısınız... Hayır İsmail Saymaz Halk TV'den ayrılmadı ve hayır İsmail Saymaz'ın yazıları siteden kaldırılmadı elbette.… pic.twitter.com/ub21y8Uzkc — Bengü Şap Babaeker (@bengushap) April 10, 2025

19 MART’TA GÖZALTINA ALINMIŞTI

İsmail Saymaz, Gezi Direnişi soruşturması kapsamında 19 Mart Çarşamba günü sabajı gözaltına alınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Saymaz'ın Gezi Direnişi nedeniyle hapis cezasına mahkum edilen isimlerle yaptığı 'telefon konuşmalarından' bahsedilmişti.

Savcılık, Saymaz hakkında 'açık kaynak çalışmaları' yapıldığını da belirterek Saymaz'ın Gezi Direnişi'ne katılım sağlamaya çalıştığı öne sürülmüştü.

Saymaz’a 21 Mart Cuma günü de ev hapsi cezası verilmişti.