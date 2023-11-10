Gazeteci Mehmet Kızmaz gözaltına alındı
Gazeteci Mehmet Kızmaz, seçim sonuçları ve deprem sürecinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar gerekçe gösterilerek gözaltına alındı.
Gazeteci Mehmet Kızmaz Batman'ın Hasankeyf ilçesinde gözaltına alındı.
Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilen Kızmaz hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" iddiasıyla soruşturma başlatıldığı ve yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.
Gözaltına alınan Kızmaz'ın Batman Emniyet Müdürlüğü’nde tutulduğu belirtildi.
Gazeteci Mehmet Kızmaz (@MehmedKizmaz), deprem ve seçim sürecindeki paylaşımları gerekçe gösterilerek 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçlamasıyla gözaltına alındı.https://t.co/ewPBKBS3Xu— MLSA (@mlsaturkey) November 10, 2023
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