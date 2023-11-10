Gazeteci Mehmet Kızmaz gözaltına alındı

Gazeteci Mehmet Kızmaz, seçim sonuçları ve deprem sürecinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar gerekçe gösterilerek gözaltına alındı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.11.2023 - 14:13
Gazeteci Mehmet Kızmaz gözaltına alındı
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Gazeteci Mehmet Kızmaz Batman'ın Hasankeyf ilçesinde gözaltına alındı. 

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilen Kızmaz hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" iddiasıyla soruşturma başlatıldığı ve yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi. 

Gözaltına alınan Kızmaz'ın Batman Emniyet Müdürlüğü’nde tutulduğu belirtildi.


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