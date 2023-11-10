Aranan şahıslara eş zamanlı operasyon: 9 gözaltı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik 43 polis ile düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 şahıs yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 10.11.2023 - 11:49
Aranan şahıslara eş zamanlı operasyon: 9 gözaltı
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Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışma yapıldı.

Başta ‘hırsızlık’ suçlarından olmak üzere çeşitli suçlardan aranan 11 hedef şahsa kent merkezinde 11 ayrı adreste 17 ekip 43 personelin katılımı düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 şahıs yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 şahıs, cezaevine teslim edildi.


Kayseri gözaltı

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