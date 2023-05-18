Gazeteci Merdan Yanardağ hakkında karar!
Tele 1 TV Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, sosyal medya hesabından yaptığı Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na suikast yapılabileceğine dair paylaşımı nedeniyle hakkında açılan soruşturma çerçevesinde bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade verdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen hafta Tele 1 TV Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na suikast yapmak için bir grubun Türkiye’ye giriş yaptığına yönelik paylaşımı nedeniyle re'sen soruşturma başlatıldığını bu çerçevede de ifadeye çağrıldığını duyurmuştu.
SERBEST BIRAKILDI
Savcılıkta ifadesi alınan Yanardağ, hakkında adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Savcılığın talebini kabul eden mahkeme, Yanardağ’ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.
NE OLMUŞTU?
Tele 1 TV Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, 12 Mayıs'ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Türkiye'nin siyasal ve toplumsal yaşamını derinden etkileyecek önemli bir olayı, -geç bir saatte de olsa- kamuoyu ile paylaşmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kaynağıma güvendim... Kemal Kılıçdaroğlu'na suikast yapacak bir grubun Gürcistan'dan Türkiye'ye girdiği belirtiliyor” ifadelerini kullanmıştı.
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