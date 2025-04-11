Gazeteci Murat Ağırel'den gözaltı sonrası ilk paylaşım!

Bir soruşturma kapsamında 'tehdit' ve 'şantaj' iddiasıyla dün gözaltına alınan gazetemiz yazarı Murat Ağırel "Ayağınızın altındaki taş, gözünüzün üstündeki kaş, eğemediğiniz baş olmaya gazetecilik yapmaya devam edeceğiz" paylaşımında bulundu.

Gazeteci Murat Ağırel'den gözaltı sonrası ilk paylaşım!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 11.04.2025 - 12:36

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında dün sabah saatlerinde gözaltına alınan ve akşam saatlerinde İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen gazetemiz yazarı Murat Ağırel ve gazeteci Timur Soykan tutuklama istemiyle Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilmişti.

Duruşmanın ardından gazeteci Murat Ağırel ve Timur Soykan adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Yazarımız Ağırel, serbest bırakılmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

"GAZETECİLİK YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

'Onlar TV' adlı YouTube kanalında gazeteciler Şule Aydın, Barış Pehlivan, Timur Soykan ve Barış Terkoğlu ile yaptıkları programın hatırlatmasını yapan Murat Ağırel, şu ifadeleri kullandı:

"Ayağınızın altındaki taş, gözünüzün üstündeki kaş, eğemediğiniz baş olmaya Gazetecilik yapmaya devam edeceğiz. Destek veren tüm herkese teşekkür ederiz."


Etiketler: #Gazeteci #gözaltı #Murat Ağırel #Paylaşım

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