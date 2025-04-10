Ağırel ve Soykan'ın avukatı Enes Ermaner: 'Bu gözaltı işleminin ne hukuk ile ne ahlak ile ne de vicdan ile açıklanması mümkün değil'

Yayınlanma: 10.04.2025 - 13:42

Güncelleme: 10.04.2025 - 15:05

Gazetemiz yazarı Murat Ağırel ve gazeteci Timur Soykan'ın gözaltına alınmasına ilişkin avukatları Enes Ermaner'den ayrıntılı bir açıklama geldi.

Gözaltına alınan gazetecilerin avukatı Enes Ermaner ise Cumhuriyet TV canlı yayınında yaptığı açıklamada, gözaltı sürecine dair hukuki belirsizliklere dikkat çekti. Sabah 06.00 sularında yapılan operasyonla Vatan Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Ağırel ve Soykan’ın, Siber Suçlar Şubesi'nde nezarethanede tutulduğunu belirten Ermaner, “Her iki müvekkilimin de morali yüksek. Hukuksuzluğun farkındalar ve bunun geçici bir süreç olduğunu düşünüyorlar” dedi.

Ermaner, gözaltının gerekçesi olarak gösterilen dosyada yalnızca bir kişinin ifadesi bulunduğunu belirtti.

“DELİLLER SONRADAN EKLENECEK” AÇIKLAMASI TEPKİ ÇEKTİ

Avukat Enes Ermaner “Müvekkillerim hakkında tehdit ve şantaj iddiası dile getiriliyor. Ancak dosyada tek bir delil yok. Sadece daha önce suç örgütü lideri olarak nitelendirilen bir kişinin ifadesi var. Bu ifadeye dayanılarak gazeteciler gözaltına alındı. Bu, tam anlamıyla düşman ceza hukuku uygulamasıdır. Dosyada herhangi bir delil bulunmadığını savunan Ermaner, savcılığın gün içerisinde şikayetçi avukatları tarafından yeni delillerin dosyaya sunulacağını söylediğini de aktardı. “Bu durum, gözaltı sürecinin tamamen hukuka aykırı olduğunun açık göstergesidir. Delil yoksa gözaltı da olamaz. Delil daha sonra dosyaya eklenecekse, bu işin baştan sakat olduğunun resmidir” diyerek tepkisini dile getirdi.

“İFADE VERMEYE HAZIRLARDI, ŞAFAKTA OPERASYON YAPILDI”

Avukat Ermaner, müvekkillerinin savcılıkla daha önce iletişime geçtiğini ve bugün saat 13.00’te adliyeye giderek ifade vereceklerini belirttiklerini söyledi. Buna rağmen sabah erken saatlerde evlerine operasyon düzenlenmesini art niyetli bir girişim olarak yorumladı: “Bu tamamen kötü niyetli bir müdahaledir. Eğer hukuk işletilseydi, bugün saatinde ifade verilir, süreç normal seyrinde ilerlerdi. Şimdi ise keyfi bir gözaltı süreci yaşanıyor.”

“SİNDİRME AMAÇLI, SEMBOLİK BİR GÖZALTINA TANIK OLUYORUZ”

Gözaltılara ilişkin gazetemiz yazarı Barış Pehlivan da açıklamalarda bulundu.

Hem Pehlivan hem de Ermaner’in ortaklaştığı nokta, bu gözaltıların sadece Ağırel ve Soykan’a değil, tüm gazetecilere verilmiş bir gözdağı mesajı taşıdığı yönünde. Pehlivan, “Bu sadece iki gazetecinin değil, gerçekleri yazan herkesin gözaltına alındığı bir süreçtir” derken; Ermaner de “Erkan Kork üzerinden adrese teslim bir şikayet ve operasyon süreci işliyor. Bu açıkça adalete olan güveni sarsan, yargının siyasallaşmasını gösteren bir tablo” ifadesini kullandı.

SÜREÇ NEREYE EVRİLECEK?

Avukat Ermaner, savcılık ve emniyetle görüşmelerin sürdüğünü, ilk taleplerinin emniyet ifadesinin bir an önce alınması ve adliyeye sevk sürecinin geciktirilmeden gerçekleştirilmesi olduğunu açıkladı. Ancak gözaltı sürecinin bu geceyi de kapsayacağı, adliyeye sevkin ise yarın sabah yapılmasının planlandığı belirtildi.

RESMİ BELGELERİ PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabından soruşturma dair paylaşımda bulunan Ermaner, Ağırel ve Soykan'ın Ramazan Bayramı tatilinde ifadeye çağrıldığını ancak ifade vermeye bayram sonrası gidebileceklerinin Emniyet tarafından bildirildiğini söyledi. Ermaner gözaltına alınmayı gerektiren herhangi bir delilin bulunmadığını ekleyerek ''Bu gözaltı işleminin ne hukuk ile ne ahlak ile ne de vicdan ile açıklanması mümkün değil'' dedi.

Sorgulama tutanaklarını paylaşan Ermaner ''Murat Ağırel ve Timur Soykan hakkında gözaltı işlemi yapılan soruşturma dosyasında aşağıda paylaştığım şikayetçi ifade tutanağından başka hiçbir delil yahut belge bulunmamaktadır'' dedi.