Son Dakika... Yazarımız Murat Ağırel ve Gazeteci Timur Soykan adli kontrolle serbest bırakıldı

Yayınlanma: 10.04.2025 - 18:56

Güncelleme: 11.04.2025 - 01:05

'Malvarlığı değerlerini aklama' soruşturması kapsamında daha önce tutuklanan Flash TV sahibi Erkan Kork'un avukatlarının şikayeti üzerine gözaltına alındıkları öğrenilen Ağırel ve Soykan, adliyede dosya üzerinden tutuklamaya sevk edildi.

Ağırel ve Soykan'ın gözaltı gerekçesindeki gibi 'tehdit' ve 'şantaj' suçlamasıyla hakimliğe sevk edildiği öğrenildi.

TUTUKLAMAYA SEVK GEREKÇESİ AVUKATLARA VERİLMEDİ

Ancak adliyede gelişmeleri izleyen CHP Şanlıurfa Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, tutuklamaya sevk gerekçesinin avukatlara verilmediğini belirterek tepki gösterdi.

Öte yandan saat 20:20 sularında duruşmanın başladığı öğrenildi. Milletvekilleri ve gazetecilerinin eşlerinin alınmadığı duruşmada yazarımız Murat Ağırel ve gazeteci Timur Soykan için karar beklendi.

SAVUNMALAR SONA ERDİ

Murat Ağırel’in savunması sona erdi. Duruşmaya ara verildi. Aranın ardından Timur Soykan da savunmasını yaptı. Duruşmaya yeniden ara verildi.

KARAR VERİLDİ

Duruşmada ifadelerin alınmasının ardından, gazeteci Murat Ağırel ve Timur Soykan haftada üç imza ve yurt dışı çıkış yasağını kapsayacak şekilde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GAZETECİLERDEN İLK AÇIKLAMA

Serbest bırakılmalarının ardından gazeteciler açıklama yaptı. Gazeteci Timur Soykan şöyle konuştu:

"Büyük bir hukuksuzluk yaşadık aslında. Bir haber yaptık, o haber bir yasadışı baronu olduğu iddia edilen bir kişinin faaliyetleri ile ilgiliydi, artık ülkede hukuk o hale gelmiş ki o yasa dışı bahis baronu olduğu iddia edilen kişi tutuklanıyor, cezaevine giriyor ve cezaevinden gerçekten hiçbir mantığı olmayan iftira olan suçlamalar yöneltiyor. Ve akıl almaz bir şekilde yargı ciddiye alıyor. Savcı ciddiye alıyor. Gazetecilik faaliyeti, röportaj yapmak suça dönüştürülmeye çalışılıyor. Oysa biz gazetecilik yaptık, büyük skandalın peşindeydik. Çünkü şöyle düşünün yasa dışı bahis baronu olduğu iddia edilen kişi bir banka satın aldı, televizyon kanalı alabiliyordu. Bunlara MASAK, BDDK nasıl izin verdi? Bu dünyanın her yerinde çok büyük bir haberdir ve skandaldır.

Tutuklanmadığımıza sevindik, maalesef ülke bu halde. Maalesef insanlar çok saçma nedenlerle hukuksuz bir şekilde tutuklanabiliyorlar. Buna alışmamak gerekiyor. Gazetecilerin haber yaptığı için evinin basılmaması gerekiyor. Biz en iyi yaptığımız şeyi yapmaya devam edeceğiz."

Yazarımız Murat Ağırel ise şöyle dedi:

"Çok ilginç bir süreç yaşadık, bayramdan önce bizim ifademizin alınması için emniyetten arandık ve savcıya geldik hemen, 'Acelesi yok, bayramdan sonra ifadenizi alırız' dediler. Bayramdan sonra oldu, avukatlarımız geldi, ifade vermek istediğimizi söyledik. 'Acelesi yok, perşembe günü verirsiniz' dediler. Dün avukatımla konuştum saat 1'de bugün buraya gelip Çağlayan Adliyesi'nde ifade verip sonra da yayınımıza gidecektik. Sabah saat 6'da polis arkadaşlarımızın zili çalmasıyla uyandık.

Bana 5 soruldu, Timur'a 3 soru soruldu, tamamının cevabını verdik, çünkü tapeler var. Dosyada kuvvetli suç şüphesi diye bahsediliyor. Değerli meslektaşlarım, dosyanın içerisinde hiçbir şey yok, bir tane kağıt parçası ve polisin bize sorduğu sorular var. Dosyaya delili biz sunduk. Biz bugün gazeteciliği savunduk, gazetecilik suç değildir dedik. Ne yaptıysak yarın 10 katını daha fazla yapacağız. Çünkü bu ülkenin çocuklarını yasa dışı bahis ile zehirliyorlar. Doğru bildiğimizi yazmaktan geri adım atmayacağız, bizim yolumuzu Uğur Mumcu aydınlatıyor, hiçbir gazeteci dönmez bu yoldan..."

TERKOĞLU: BU NOKTAYA HİÇ GELMEMESİ GEREKİYORDU

Gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu, kararın ardından yaptığı açıklamada, "Arkadaşlarımız için seviniyoruz. Ama bu noktaya hiç gelmemesi gerekiyordu. Gazetecilikten başka hiçbir şey yapmadılar. Ben verilen adli kontrol kararını da fazla buluyorum ama çıktıkları için de sevinçliyim. Destek veren herkese teşekkürler" şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Murat Ağırel ile Timur Soykan hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Flash Haber TV televizyon kanalının devri ve satın alınması sürecinde “tehdit” ve “şantaj” iddialarıyla ilgili gözaltı kararı verilmişti. Karar kapsamında iki gazeteci sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Arama ve el koyma kararı kapsamında; Ağırel ve Soykan’ın evlerinde, bilgisayar kasası, hard disk, laptop ve diğer dijital materyallerin incelemesinin yapıldığı aktarılmıştı.